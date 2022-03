Jednak nie zamkną elektrowni jądrowych. Władze Belgii właśnie zmieniły zdanie

Kto by się spodziewał jeszcze miesiąc temu, że w ciągu zaledwie kilku tygodni dojdzie do tak poważnego zrewidowania celów długofalowej polityki energetycznej na świecie, a w szczególności w Europie. Zupełnie inaczej teraz patrzy się na odnawialne źródła energii, ale także na energię jądrową. Władze Belgii właśnie zmieniły zdanie co do swoich elektrowni atomowych.