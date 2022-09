Zdjęcie i wideo dnia: wyciek gazu z Nord Stream. Były eksplozje

Nord Stream 1 uległ awarii z kolei we wtorek rano i to w dwóch miejscach na północny wschód od duńskiej wyspy Bornholm. Do tego wykryto dwa wybuchy w okolicy Północnych Gazociągów. Nie jest to też typowa awaria techniczna. Wyciek gazu nastąpił gwałtownie. Podejrzenia kierują się w stronę Rosji.