Badaczka ISPNPP Olena Pareniuk w pierwszych dniach inwazji ewakuowała się z Kijowa do Czerniowca, by następnie przenieść się do Żytomierza położonego 130 kilometrów na zachód od Kijowa. Przed najazdem wojsk rosyjskich na Ukrainę, Pareniuk pracowała nad identyfikacją mikroorganizmów - bakterii, które byłyby w stanie przetwarzać radioaktywne odpady pozostałe po katastrofie z 1986 roku. Jednak dziś, we fragmentach wywiadu udzielonego magazynowi New Scientist, Pareniuk wyraża niepewność co do tego kiedy i czy wróci do laboratorium: