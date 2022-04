W rzeczywistości wpływ na faunę i florę Czerwonego lasu do dziś pozostaje nieznany. Według badań dzika przyroda w skażonej strefie nie obumiera - wręcz przeciwnie, ma warunki, by się rozwijać. Choć wpływ na zwierzęta był i jest, to opowieści o mutacjach roślin i zwierząt wydają się być przesadzone. Mówią one o "lesie cudów", w którym rosną zmutowane drzewa z gałęziami, które nie są skierowane ku niebu. Również przypadki zdformowanych i zmutowanych zwierząt nie zostały potwierdzone. Wiadomo jedynie, że nornice chorują na zaćmę, u jaskółek występuje częściowe bielactwo, jest mniej niż powinno insektów.