Miota nim jak szatan. Tak bardzo jeszcze Marsem nigdy nie trzęsło

Lądownik InSight wystartował z Ziemi 5 maja 2018 r. i dotarł na powierzchnię Marsa 26 listopada tego samego roku. Na miejsce lądowaniu wybrano wulkaniczną równinę Elysium Planitia położoną w pobliżu równika planety. Na pokładzie sondy znajduje się sejsmometr do pomiaru trzęsień ziemi na Marsie SEIS. Na początku 2022 roku lądownik został wprowadzony w tryb uśpienia z powodu silnej burzy piaskowej, która uniemożliwiała zasilanie instrumentów panelami słonecznymi. Ostatecznie do pracy lądownik powrócił po 12 dniach w hibernacji. Aktualnie ocenia się, że większość instrumentów zostanie wyłączonych do końca czerwca, a cały lądownik zamilknie na stałe do końca 2022 roku.