Rosjanie rekrutują przez WhatsAppa? To zwykły spam, a nie łatwa kasa

Następnym krokiem jest namowa do wzięcia udziału w rzekomo niezwykle lukratywnej inwestycji. Każdy inwestor miałby zarobić na nowym projekcie, to ponoć tylko kwestia czasu. Jeden z czytelników Niebezpiecznika zdecydował się poświęcić kilka stówek, by zaspokoić ciekawość i sprawdzić, jak to działa. Jak relacjonuje, owa cudowna inwestycja to w rzeczywistości piramida finansowa, z której odzyskanie zainwestowanej kwoty jest w praktyce niemożliwe.