Lapsus$ upokorzył najlepszych specjalistów od cyberbezpieczeństwa na świecie. Jak tu chwalić się, że jest się najlepszą firmą informatyczną w kwestii bezpieczeństwa, gdy grupa niezidentyfikowanych sprawców publikuje w Internecie kod źródłowy oferowanych produktów, wykradziony z serwerów firmy? To niedawne doświadczenie Microsoftu, ale Lapsus$ z powodzeniem kradł też z serwerów innych wielkich firm IT. Część danych następnie była publikowana na darmowych chmurach, dla każdego do wglądu.