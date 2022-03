FBI ostrzega. Rosyjscy hakerzy szykują się do wojny ze Stanami Zjednoczonymi

Jak wynika z ogłoszenia FBI, opublikowanego przez Associated Press, rosyjscy hakerzy dokonali cyberrozpoznania co najmniej pięciu firm zajmujących się branżą energetyczną w Stanach Zjednoczonych i co najmniej 18 firm zajmujących się obronnością i finansową. We wszystkich tych przypadkach poszukiwali potencjalnych podatności, które mogliby wykorzystać do cyberataku.