Po uzyskaniu wstępnego dostępu do wewnętrznej sieci firmowej, Lapsus$ wykorzystał aplikację AD Explorer do wylistowania wszystkich zespołów wewnątrz firmy. Następnie grupa przeskanowała działające wewnątrz sieci usługi do pracy zespołowej - Slack, SharePoint, Teams, GitLab, Jira i Confluence - by wiedzieć, gdzie dokładnie szukać poufnych informacji.