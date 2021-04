2 interakcji

Nuance to firma produkująca oprogramowanie zamieniające mowę na tekst. Microsoft właśnie stał się jej nowym właścicielem, płacąc za to fortunę.

Z oficjalnego komunikatu Microsoftu wynika, że zakup Nuance kosztował 19,7 mld dolarów. Kwota jest ogromna, CEO Microsoftu, Satya Nadella twierdzi jednak że było warto.

Aktualizacja:

Po co Microsoftowi Nuance?

Firmy współpracowały już przy kilku projektach - jednym z nich było tworzenie dokumentacji medycznej pacjentów na podstawie ich rozmów z lekarzami, które w czasie rzeczywistym przetwarzane były na tekst. Eksperci nie wykluczają więc, że zakup Nuance ma wiele wspólnego z rozwijaniem oprogramowania medycznego przez Microsoft.

Oprogramowanie tworzone przez Nuance to m.in: Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One i PowerScribe One. Wszystkie trzy produkty to narzędzia do rozpoznawania mowy, korzystające z platformy Microsoft Azure. Przejęcie Nuance ma pozwolić Microsoftowi na dalsze rozwijanie oprogramowania Dragon Medical, które - w oparciu o chmurę Microsoft Azure - ma „odmienić doświadczenie lekarza i pacjenta”.

Dodajmy również, że oprogramowanie tworzone przez Nuance jest bardzo szeroko wykorzystywane przez branżę medyczną w Stanach Zjednoczonych. Według informacji zawartych w oficjalnych komunikacie prasowym, z produktów Nuance korzysta ok. 55 proc. amerykańskich lekarzy i ok. 75 proc. tamtejszych radiologów.

- Firma Nuance stworzyła sztuczną inteligencję, wykorzystywaną w miejscach świadczenia opieki medycznej oraz jest pionierem jeśli chodzi o rzeczywiste zastosowania algorytmów SI w dużych korporacjach(…). Sztuczna inteligencja jest aktualnie priorytetem, jeśli chodzi o rozwój technologii, a opieka zdrowotna jest jej najpilniejszym zastosowaniem. Wraz z naszym ekosystemem partnerów będziemy w stanie zaoferować zaawansowane rozwiązania sztucznej bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji w ręce profesjonalistów na całym świecie, po to aby mogli oni podejmować lepsze decyzje i tworzyć bardziej znaczące połączenia, w miarę rozwoju Microsoft Cloud for Healthcare i Nuance - powiedział prezes Microsoftu, Satya Nadella.

Tym samym Microsoft chce powiększyć swój udział w rynku technologii oferowanych branży medycznej. Firma jak na razie nie zdradziła zbyt wielu szczegółów, jeśli chodzi o nowe pomysły na zastosowanie technologii przejętej wraz z zakupem Nuance. Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie są jednak ogromne.

Jeśli zakup ten zostałby połączony z zakupem Discorda, Microsoft zyskałby kolejny atut w postaci ogromnej bazy nagrań głosowych, na której mógłby szkolić swoje nowe oprogramowanie do rozpoznawania mowy. Potencjał obu tych zakupów jest ogromny. Pytanie tylko, jak Microsoft ma zamiar to wykorzystać i kto skorzysta na tym najbardziej.