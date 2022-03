Założenie fałszywej strony to tylko część strategii oszustów. Poczta Polska podejrzewa, że kolejnym krokiem będą maile i sms-y wysyłane do klientów. W wiadomościach mogą znajdować się linki prowadzące do spreparowanej strony. Jeśli nie spojrzymy dokładnie na adres i certyfikat obok niego (najczęściej w formie ikonki kłódki), możemy paść ofiarą oszustów.