Oficjalny event Pokemon GO w Polsce. Znamy miejsce i datę

Podobne wydarzenia z okazji kwietniowego Community Day w Pokemon GO organizowane są na całym świecie, a do tego krakowscy gracze mogą liczyć na dodatkowe bonusy podczas gry na Starym Mieście w postaci dodatkowych przedmiotów wypadających z Poke Stopów. Tak jednak nie ma co liczyć na obecność pracowników Niantic oraz gadżety.