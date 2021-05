Karty z Pokemonami trafią na znaczki. Oryginały warte są miliony

Japońska poczta planuje wypuścić zestawy kolekcjonerskich znaczków, nawiązujących do historycznych kart z Pokemonami. Ci, których nie stać na oryginały, będą mogli zadowolić się miniaturkami na znaczkach. O ile zdążą je kupić, bo pewnie też staną się hitem.

Najciekawiej prezentuje się zestaw kosztujący 4 tys. jenów, czyli niecałe 140 zł. W środku znajdziemy znaczki nawiązującego do oryginalnego zestawu kart, przedstawiające Venusaura, Charizarda i Blastoise, dwa znaczki inspirowane japońską sztuką oraz pięć pochodzących z serii kart Sword & Shield. Do tego dochodzi „Family Pokémon Card Game”, promocyjne karty, a wszystko zapakowane w pudełko przypominające Poké Ball. Wysyłka ruszy 25 sierpnia.

Znaczki z Pokemonami będą hitem

Znaczki Pokemon

Zestaw Pokemonów

Za niecałe 22 zł (a konkretnie 630 jenów) kupić będzie można znaczki inspirowane inną pokemonową serią:

Znaczki Pokemon

Prawie 29 zł (840 jenów) kosztuje zaś taki pakiet znaczków:

Szczególnym zainteresowaniem cieszyć będzie się pewnie pierwszy zestaw, bo nawiązuje do debiutanckiej serii kart. Dziś egzemplarze w idealnym stanie potrafią kosztować nawet milion złotych – jak ta sztuka z Charizardem. Mało kto może pozwolić sobie na kupno tak zachowanej karty, więc chociaż znaczek będzie kolekcjonerską namiastką.

Karty Pokemon osiągają olbrzymie sumy

W 2016 roku Poczta Polska wypuściła znaczek przedstawiający wizerunek Geralta z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nakład był na tyle duży – 180 tys. sztuk – że póki co nie jest to biały kruk. Na Allegro znajdziemy znaczek za ok. 10 zł.

Mimo że nie mamy do czynienia z kolekcjonerskim rarytasem, to jest to świetny przykład na to, jak popkultura przenika do świata. W przypadku Pokemonów jest to rzecz jasna bardziej oczywiste, bo seria ma długą historię, na serialu wychowały się pokolenia, a ostatnio olbrzymią popularnością cieszyła się gra Pokemon Go.