Astronomowie odkrywają potężny laser 5 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Nie należy do Jedi ani do Sithów

Do emisji takich silnych, wąskich strumieni światła dochodzi w przypadku zderzenia dwóch galaktyk. Galaktyki to jakby nie patrzeć nie tylko gwiazdy i planety, ale także olbrzymie ilości gazu i pyłu wypełniającego przestrzeń między gwiazdami. Gdy zatem zderzają się dwie galaktyki, to i zderzają się wypełniające całą ich objętość obłoki gazu międzygwiezdnego. Na styku takiego zderzenia gaz staje się wyjątkowo gęsty i to właśnie on odpowiada za emisję takich strumieni światła.