Laptopy dla twórców ASUS - każdy znajdzie coś dla siebie

Drugi wyświetlacz ScreenPad Plus ma przekątną 14", unosi się pod kątem 9,5" dla wygodniejszej pracy i jeśli chodzi o to, w jaki sposób go wykorzystamy - sky is the limit. ASUS przygotował szereg rozwiązań programowych, które ułatwią nam pracę w popularnych aplikacjach. Można go wykorzystać np. do wyświetlenia dodatkowych wirtualnych przycisków funkcyjnych, takich jak pokrętła i suwaki do regulacji konkretnych parametrów m.in. w programach Adobe Creative Cloud.