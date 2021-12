Komputer dla twórcy już nie musi być drogi. ASUS Vivobook Pro 15 OLED zachwyca stosunkiem ceny do jakości

Tym jednak, co zaskakuje najbardziej w laptopie z tej półki cenowej, nie jest jego specyfikacja czy smukła obudowa, lecz wyświetlacz. 15-calowy ekran o wąskich ramkach wykonano w technologii OLED, którą spotykamy zwykle w znacznie droższych laptopach. A to oznacza, że w 15-calowym laptopie mamy technologię gwarantującą nieskończony kontrast i znakomite odwzorowanie barw, na poziomie 100 proc. przestrzeni DCI-P3, co potwierdza walidacja Pantone. Oczywiście pewne kompromisy musiały tu zajść – ekran ma rozdzielczość „tylko” FullHD i proporcje 16:9; chciałoby się, by rozdzielczość była ciut wyższa, tak jak i proporcje, które w droższych laptopach coraz częściej wynoszą 16:10. Jak na laptop z tej półki cenowej sama technologia OLED jest jednak wystarczającą wartością dodaną, by przymknąć oko na kompromisy.