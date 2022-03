Jak twierdzą odpowiedzialni za te pomiary uczeni, przyczyną tego prawdopodobnie są zmieniające się warunki pogodowe i coraz cieplejsze wiatry. Zwracają jednak uwagę, że dane nie wykazują jasnej i bezpośredniej korelacji ze zmianami klimatu. Niepokojący rekord brzmi groźnie, ale naukowcy podkreślają, że zmienność antarktycznych skupisk lodu to coś normalnego. Co więcej, według ich danych, od 1905 r. do 1979 r. lodu na tym kontynencie ubywało, ale też od 1979 r. do 2015 r. jego powierzchnia z roku na rok rosła.