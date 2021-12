Uczeni stracili 34 mln plików z 14 różnych projektów badawczych przetwarzanych przez Hewlett Packard Cray z pamięcią DataDirect ExaScaler. Na dziś nie podano do publicznej wiadomości jakiego rodzaju pliki zostały usunięte i co konkretnie wywołało awarię. Uniwersytet jednak potwierdził, że dane co najmniej z czterech projektów są już z całą pewnością nie do odzyskania. Pesymizm powinny też zachować pozostałe grupy uczonych.