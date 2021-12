Jamal Khashoggi był arabskim dysydentem i felietonistą The Washington Post. Wcześniej pracował jako dziennikarz Al-Watan i był redaktorem naczelnym Al-Arab News Channel. Często krytykował rządy arabskich władz, nie wyłączając działalności króla Salmana i księcia koronnego Mohammeda bin Salmana. By zapewnić sobie bezpieczeństwo i możliwość dalszej nieskrępowanej działalności dziennikarskiej, Khashoggi wyemigrował z kraju. To jednak nie przeszkodziło arabskim służbom.