Powstaje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Na rządowych hakerów jeszcze trochę poczekamy

Za funkcjonowanie Centralnego Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zapłacimy oczywiście my, czyli podatnicy. Przez dekadę państwo planuje wydać na tę formację do 4,4 mld zł. Pozwoli to wypłacić pensje 1800 policjantom, z czego na start zatrudnionych zostanie 300, a w kolejnych latach dochodzić do tego będzie po 500 kolejnych.