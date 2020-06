Jeżeli wykorzystujesz komputer do pracy, to musisz nauczyć się tworzyć kopie zapasowe. To równie ważne co umiejętność surfowania po stronach internetowych, czy obsługa edytora tekstu. Tłumaczymy dlaczego.

Nie wiemy, do czego używasz swojego komputera. Dla niektórych użytkowników to bardzo proste okno na świat służące do przeglądania codziennej pracy i sprawdzania encyklopedii. Większość z nas jednak wykonuje na komputerze jakąś pracę. Przy czym nie musi to być praca zarobkowa, możemy na nim odrabiać lekcje, tworzyć projekty na zaliczenie przedmiotu akademickiego, prowadzić domową księgowość, czy katalogować najlepsze fotografie.

To zdumiewające, ale wielu z nas uznaje, że komputer osobisty to sprzęt bezawaryjny. A w razie kłopotów ktoś nam przecież zawsze pomoże. Niestety, rzeczywistość prezentuje się zupełnie inaczej. Nawet najbardziej markowe i sprawdzone modele komputerów mogą się zepsuć, tak jak samochód wysokiej klasy może zepsuć się na drodze, a ulubione spodnie rozpruć. To się zdarza.

Komputer, jak każde urządzenie, można oddać do serwisu. Być może nawet będzie to jeszcze darmowy serwis gwarancyjny. Naprawa komputera wiąże się jednak z przywróceniem go do sprawności operacyjnej i nie ma żadnej gwarancji, że po naprawie w pamięci urządzenia znajdziemy nasze dane.

Nasze dane bywają cenniejsze od naszego komputera.

Jeśli na skutek awarii stracimy ostatnie dwa dni naszej pracy, mimo zmarnowanego trudu i czasu, są to straty do odrobienia. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, w której tworzymy na naszym komputerze przez wiele tygodni pracę dyplomową, podpierając się wieloma analizami i źródłami. Albo, że tworzymy biznesplan dla naszego nowego interesu lub piękny fotoalbum pełen rodzinnych wspomnień.

Jesteśmy przekonani, że w sytuacji, w której komputer wróci z serwisu po awarii sprawny, ale bez powyższych danych, wielu z nas wolałoby, by sprzęt wciąż był popsuty, ale zawierał naszą ciężką, zapisaną swego czasu na nim pracę. To właśnie dlatego umiejętność tworzenia kopii zapasowych jest tak kluczowa. Komputer jest jak czajnik, pralka, czy samochód, od czasu do czasu się psuje i nic na to nie poradzimy. Na taki obrót zdarzeń możemy się jednak odpowiednio przygotować.

Co to jest kopia zapasowa, czyli backup?

Jak nazwa jasno sugeruje, kopia zapasowa danych (ang. backup) to wykonana ręcznie lub automatycznie ich w miarę świeża kopia, która umieszczona jest w innym miejscu niż dane źródłowe. To inne miejsce jest szczególnie ważne: umieszczenie kopii w innym folderze, ale nadal na tym samym urządzeniu to za mało. Chroni nas to przed awarią oprogramowania, jest to jednak tylko jedna z wielu możliwych przyczyn ich utraty.

Najlepiej kopie zapasowe wykonywać na zewnętrznym nośniku. Samo cykliczne ich kopiowanie na pendrive’a jest już całkiem niezłym pomysłem. Może też być to zewnętrzny dysk twardy, drugi komputer, czy pamięć NAS. Powinniśmy regularnie taką kopię wykonywać, im częściej będziemy to robić, tym mniej czasu spędzimy później na dopisywanie tego, co się do wspomnianej kopii nie załapało.

Czy da się tworzyć kopie zapasowe w sposób łatwy, bezpieczny i automatyczny?

Ręczne kopiowanie danych na pendrive’a niesie ze sobą pewien problem. Trzeba o tym pamiętać lub skorzystać z programu, który automatycznie kopiuje dane. No i nie zapominajmy, że i my jesteśmy niedoskonali, wszak pendrive’a możemy łatwo zgubić, zniszczyć lub stracić. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się być chmura publiczna. A więc wynajęte przez nas miejsce w dobrze zabezpieczonej serwerowni, w której nasze dane są wielokrotnie replikowane i nadzorowane przez ekspertów, którzy na dodatek nie mogą sami tych danych podejrzeć, bo te są odpowiednio szyfrowane.

Wskazane przez nas zbiory danych mogą być przy tym synchronizowane z ową chmurą automatycznie. To oznacza, że nie musimy pamiętać o tym, by regularnie kopiować je do chmury. Odpowiednia aplikacja w naszym komputerze sama pilnuje, byśmy nie stracili nawet minuty swojej pracy. Jeżeli coś niedobrego się wydarzy, dane pozostaną bezpieczne. W przeciwieństwie do naszego komputera i schowanych w biurku pendrive’ów.

Brzmi jak coś drogiego i złożonego – pewnie stać na to tylko duże firmy.

Tak było kiedyś. Na szczęście powszechność łącza szerokopasmowego i chmur obliczeniowych sprawiły, że na rynku jest bardzo mocna konkurencja, walcząca o klienta jakością usług i ceną. Jedną z firm, która znacząco się wyróżnia, jest rodzima nazwa.pl. Ma ona w swojej ofercie usługę Cloud Backup, która przeznaczona jest dla klientów korzystających z komputera z Windows 7 lub Windows 10.

Cloud Backup zapewnia 1 TB przestrzeni w chmurze oraz przetrzymywanie usuniętych przez nas danych przez 90 dni. Usługa jest w pełni bezpieczna – zapewnia to 256-bitowe szyfrowanie AES. Backup danych hostowany jest na serwerach spełniających normy TIER III i TIER IV, posiadających certyfikaty ISO 9001 i ISO 27001.

Koszt? Całkiem niski. Cloud Backup od nazwa.pl to w pierwszym roku wydatek 60 zł netto (73,8 zł brutto). Przypominam, że do dyspozycji mamy aż 1 TB.

Z Cloud Backup poradzi sobie nawet laik.

Usługa jest prosta w obsłudze. Po jej zamówieniu wystarczy pobrać i zainstalować niewielką aplikację kliencką. Ta po zainstalowaniu poprosi nas o dane aktywacyjne. Aplikacja całkowicie pozbawiona jest interfejsu, jej jedyną rolą jest praca w tle oraz wysyłanie i pobieranie danych. Jej otwarcie od razu przenosi nas do przeglądarki internetowej i cała konfiguracja odbywa się w panelu webowym klienta.

Po nazwaniu zbioru danych i wskazaniu folderów, które mają być kopiowane, musimy jeszcze wskazać dni i godziny, podczas których kopia będzie wykonywana. I to w zasadzie koniec. Aplikacja Cloud Backup przystąpi do pracy i wykona ją zaskakująco szybko.

Program stara się wykorzystać całą niezajętą aktualnie przepustowość łącza, choć można ustawić jej górny limit, którego ma nie przekraczać. I faktycznie to robi, co sprawia, że pierwsza kopia wykonana jest relatywnie szybko. Jeszcze szybciej wykonywane są kolejne. Cloud Backup wykorzystuje mechanizm różnicowy, a więc kolejne kopie tworzone są na zasadzie aktualizacji, poprzez dodawanie tylko zmienionych informacji. Dodatkowo dane przed wysłaniem na serwer są kompresowane algorytmem ZIP.

Równie łatwy jest mechanizm przywrócenia wybranego zbioru danych. Wskazujemy wersję kopii, którą chcemy przywrócić i miejsce, w którym backup ma zostać odtworzony. Nie musimy przy tym przywracać całego zbioru. Jak na zrzucie ekranu powyżej, możemy odnaleźć jeden konkretny plik z danego dnia.

Cloud Backup od nazwa.pl zapewnia nam bezpieczeństwo i spokój ducha w zamian za 120 zł rocznie. To podobny wydatek do dwóch rodzinnych wyjść do kina, czy typowych większych zakupów spożywczych. Nasze dane są warte znacznie więcej, podobnie jak i nasz czas. W tym kontekście należy uznać ten wydatek za wręcz symboliczny, wszak do stracenia mamy dużo więcej.

*Tekst powstał przy współpracy z Nazwa.pl