Jakie będą smartfony w 2022 roku? Moja lista życzeń

Więcej składaków. Nie mam więcej próśb. Na rynku jest wciąż za mało tych urządzeń. I mimo tego, że Galaxy Z Flip 3 i Z Fold 3 są absolutnie znakomitymi produktami, jestem złakniony większej dowolności wyboru. Gdzie są składaki Xiaomi i Oppo? Kiedy pojawi się nowa Motorola RAZR? Jeśli inni producenci nie dołączą do wyścigu, to składaki jeszcze przez długi czas będą bardzo drogie, a Samsung nie będzie czuł na plecach oddechu konkurencji. Niestety niewiele wskazuje na to, by rynek składaków naprawdę miał się rozruszać w 2022 r.; na to będziemy musieli poczekać jeszcze co najmniej 2-3 lata, aż Apple pokaże swoje składane iPhone’y i wtedy dopiero zobaczymy boom, gdy konkurencja będzie rozpaczliwie gonić hegemonów.