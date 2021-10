Amazon kręci. Wykorzystuje Windowsa i fałszuje obraz, by rzucić wyzwanie Google’owi

Osobną kwestią jest zastanowienie się, po co to robić. Trudno mi przewidzieć potrzeby wszystkich użytkowników. Ja miałem nadzieję na wygodny dostęp do moich aplikacji do obsługi urządzeń smart home – które nie mają wersji na Windowsa, ani nawet wersji webowej. Okazało się jednak, że używane przeze mnie Samsung SmartThings, iRobot Roomba i Philips Hue wymagają Usług Play. Jestem jednak ciekaw, czy któryś z czytelników w komentarzach zgłosi dla niego jakąś przydatną apkę – i jaka to aplikacja będzie, konkretnie.