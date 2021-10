Jeden telefon i dwa Facebooki? Żaden problem! Android 12 z klonowaniem aplikacji

Użytkownicy smartfonów z Androidem od dawna narzekają na to, że nie mogą domyślnie instalować więcej niż jednej kopii tej samej aplikacji - i nic w tym dziwnego. Taka funkcja to sposób na to, by wygodnie korzystać z kilku kont w ramach jednej usługi (i nie chodzi wcale o to, że z jednego urządzenia chcą korzystać dwie osoby na zmianę, gdyż to rozwiązują akurat profile).