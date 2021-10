Niestety, kanał dla deweloperów programu Windows Insider służy do testowania nowości, które mogą – choć nie muszą – trafić do jednej z przyszłej wersji Windows. Na żądanie klientów, Microsoft zmienił cykl aktualizacyjny Windowsa 11. Ten będzie otrzymywał aktualizacje rozwojowe raz do roku, w drugiej jego połowie. Oznacza to, że na nowe kontrolki poczekamy jeszcze wiele miesięcy.