Nowy MacBook Pro znowu będzie pro. Apple naprawia to, co zepsuł

Jeszcze w tym roku do oferty Apple’a powinny trafić nowe MacBooki Pro. Spodziewamy się modeli 14-calowych i 16-calowych, w których pojawią się m.in. porty HDMI i czytniki kart pamięci.

Apple kilka lat temu w pogoni za prostotą usunął ze swoich przenośnych komputerów wszystkie złącza poza USB-C i minijackiem. Dla użytkowników domowych brak HDMI lub czytnika kart pamięci oraz innych mniej popularnych złącz nie był co prawda zbyt dużym problemem, ale profesjonaliści pomstują na tę decyzję do dziś. Na szczęście jest nadzieja na to, że już niedługo nie będą musieli.