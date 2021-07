Tak może wyglądać rozwijany iPhone. Chińczycy już go... stworzyli

Teraz do sieci wypłynął nowy patent Apple’a , na którym widzimy inne podejście do tematu. Apple opatentował konstrukcję iPhone’a z rozwijanym ekranem.

Inny zespół silniczków rozsuwałby całą ramę iPhone’a, by zmieniać wielkość urządzenia. Patent pokazuje dokładny mechanizm podparcia środkowej części smartfona. Jest to struktura przypominająca dwa nachodzące na siebie grzebienie. Po zsunięciu ekran jest podpierany w każdym miejscu, a po rozsunięciu przerwy w konstrukcji są na tyle niewielkie, by zapewnić podparcie wyświetlacza, a jednocześnie sztywność konstrukcji.