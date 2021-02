Oppo właśnie kolejny raz pokazało, że jest królem smartfonowego dziwactwa i innowacji. Kojarzycie Oppo X 2021? Rozwijany smartfon będzie można ładować… w powietrzu.

O tym, że Oppo pracuje nad nowym typem smartfona, wiemy od końcówki zeszłego roku. Firma oficjalnie pokazała rozwijanego Oppo X 2021 i wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go już w najbliższych miesiącach. Oppo jednak nie ma najmniejszego problemu z chwaleniem się nowym produktem już teraz i robi to w wyjątkowo ostentacyjny sposób. Zupełnie jakby firma chciała powiedzieć „hej, mamy innowacyjny rozwijany telefon. A przy okazji, naładujecie go w powietrzu, fajnie, co?”.

Oppo X 2021 będzie ładowany bezprzewodowo. W powietrzu.

Firma zaprezentowała dziś nową technologię Wireless Air Charging, która - w połączeniu z kompatybilną ładowarką - pozwala ładować telefon z mocą 7,5 W z odległości do 10 cm. To niewiele, przyznaję, ale dostatecznie daleko, by móc naładować telefon nie kładąc go bezpośrednio na ładowarce, albo, jak na promocyjnym wideo, trzymać telefon w powietrzu tuż nad ładowarką i nadal używać go podczas ładowania.

Oczywiście to mniej imponujące niż pokazana przez Xiaomi ładowarka przyszłości Xiaomi Mi Air Charge, która ma ładować wszystkie urządzenia w pomieszczeniu bez połączenia przewodem, ale różnica między konceptem Xiaomi a produktem Oppo jest taka, że ten pierwszy jest na razie szumną zapowiedzią, a ten drugi realnym, istniejącym produktem, który niebawem trafi na rynek.

Oppo dziwactw się nie boi.

Oppo słynie z szalonych pomysłów i innowacyjnego podejścia do smartfonów. Aż żal patrzeć, jak ich obecne smartfony stają się kolejnymi kanapkami ze szkła i metalu, podczas gdy przez lata firma przodowała w nietuzinkowych rozwiązaniach, takich jak m.in. zmotoryzowane czy obracane aparaty. Jeśli ktoś ma wprowadzić na rynek rozwijany smartfon, do tego ładowany bezprzewodowo i bezkontaktowo w powietrzu, to właśnie Oppo.

Nad swoim rozwijanym smartfonem pracuje także LG. LG Rollable mieliśmy zobaczyć w 2021 r., ale w świetle kolejnych doniesień o dramatycznej kondycji finansowej smartfonowego oddziału LG, przyszłość ich nowego smartfona jest niepewna. Oppo X 2021 za to na pewno powstanie. I już nie mogę się doczekać, aż będę mógł się nim pobawić i nieco „rozwinąć” (he he) ten temat.