Przedstawiciel brytyjskiego oddziału Oppo twierdzi, że model X 2021 nie przeszedł jeszcze fazy wewnętrznych testów. Prawdopodobnie nie trafi w ogóle do sprzedaży. To taki swego rodzaju pokaz siły… i słabości.

Kilka tygodni temu informowaliśmy was o wysoce imponującym urządzeniu od Oppo. Model X 2021 wyposażony jest w ciekawy, rozwijalny wyświetlacz, który pozwala urządzeniu na łatwą konwersję z kieszonkowego telefonu do mini tabletu. Na dodatek wyposażono go w bezstykowe ładowanie bezprzewodowe. Imponujące, ale też… produkt nie nadaje się jeszcze do sprzedaży. To prototyp.

Nie są to jednak nasze słowa, a przedstawiciela brytyjskiego oddziału Oppo. Jednym z pierwszych dziennikarzy, który mógł dotknąć i pobawić się Oppo X 2021 był Chris Fox z BBC. Towarzyszył mu Neil Monger, czyli przedstawiciel Oppo UK. Monger na wideo jasno deklaruje, że Oppo nie zamierza wprowadzać modelu X 2021 do sprzedaży, a przynajmniej nie w najbliższej przyszłości.

Oppo X 2021 to pokaz siły chińskich inżynierów. Ale tylko tyle, Oppo nie jest gotowe do masowej produkcji.

Przedstawiciel Oppo twierdzi, że jego firma wierzy we wprowadzanie gruntownie przetestowanych produktów na rynek, a X 2021 gruntownie przestestowany jeszcze nie został. To, jak twierdzi Monger, pokaz tego, co nasz czeka w najbliższych latach. A nie zapowiedź produktu, który lada tydzień trafi na półki sklepowe.

Szkoda, bo sam pomysł wydaje się świetny, podobnie jak wykonanie. Oppo X Find zawiera elastyczny wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala (zrolowany) do 7,4 cala (rozwinięty). Minusem tej konstrukcji jest jednak brak aparatu do selfików. Z możliwości innowacyjnego wyświetlacza potrafi już korzystać ColorOS, czyli zmodyfikowana przez Oppo wersja Androida. O proponowanej cenie mowy nie ma – teraz już wiemy dlaczego.