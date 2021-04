Konferencja Apple: nowe iPady i co jeszcze? Oglądaj na żywo - live blog

Już dziś, a więc 20 kwietnia, o godzinie 19:00 rozpocznie się transmisja na żywo z konferencji Apple'a. Według plotek, zobaczymy na niej nowe tablety iPad Pro, a także lokalizatory AirTags. Spekuluje się też o komputerze iMac z układem Apple Silicon.

Apple Spring Loaded najprawdopodobniej będzie okazją do zaprezentowania nowych wersji tabletów iPad Pro. Apple może też pokazać lokalizatory AirTags, czyli małe urządzonka w formie przypominającej breloczek, dzięki którym łatwiej będzie można odnaleźć zakupiony przedmiot, do którego przyczepiono jeden z AirTagów.

Czy coś jeszcze zostanie zaprezentowane? Wielką niewiadomą jest debiut nowego iMaca. Podobno premierę większego modelu przesunięto na drugą połowę roku. Niewykluczone jednak, że Apple zdecyduje się już teraz pokazać nowe, 24-calowe iMaki z kolorową obudową, wyposażone w układ Apple M1.

Wszystko, co wiemy o tablecie iPad Pro na 2021 r.

Podobno pojawić się mają dwa modele: 11- i 12,9-calowy. Ten pierwszy będzie ponoć wyposażony w identyczny wyświetlacz jak aktualny model, panel LCD Pro Motion z odświeżaniem 120 Hz. Ten drugi zaś ma być wyposażony w ekran z techniką podświetlania Mini LED , zapewniającej podwyższony kontrast. Jak wynika z plotek, choć obydwa sprzęty zostaną ogłoszone jednocześnie, to większy z dwójki ma trafić do sprzedaży w późniejszym czasie.

Obydwa iPady mają być szybsze od poprzedników za sprawą nowego układu A14X, który ponoć ma oferować wydajność co najmniej na poziomie Apple M1. Ulepszenia czekają też na aparaty wbudowane w tablet, ale tu brakuje konkretnych informacji. Ważną zmianą ma być natomiast złącze Thunderbolt zamiast do tej pory wykorzystywanego zwykłego USB-C.

iMac z Apple Silicon. Desktop Apple’a przechodzi na procesor o architekturze ARM.

O nowych komputerach dowiadujemy się z wersji testowej systemu macOS, która przewiduje ich obsługę. Oznaczone są w systemie jako iMac21,1 oraz iMac21,2 – nie są to oznaczenia związane z żadnym z dotychczasowych iMaców. Cyfry w nazwach nie odnoszą się też do przekątnej ekranu.

To oznaczenia niewprowadzonych jeszcze na rynek iMaców, modeli J456 i J457, które ponoć jako pierwsze wykorzystają chip z rodziny Apple M. Jeden z komputerów ma być 21,5-calowy, drugi zaś 27-calowy. Wzornictwo komputerów ma przypominać to stosowane w wyświetlaczu Pro Display XDR.

Wszystko co wiemy o Apple Airtags. Elektroniczne breloczki, dzięki którym nic nie zgubisz.

AirTag to, według niepotwierdzonych informacji, breloczek, który można podłączyć do posiadanych przez siebie przedmiotów. Umożliwia on - w razie potrzeby - precyzyjną lokalizację zguby. AirTags mają się przy tym wyróżniać od istniejących już na rynku podobnych rozwiązań metodą łączności ze światem. Poza wykorzystaniem protokołu Bluetooth Low Energy (BLE) mającym zasięg do 100 metrów, wykorzystana ma być także także łączność Ultra Wide Band.

UWB działa na znacznie krótszym dystansie (do 10 metrów), ale za to pozwala na znacznie bardziej precyzyjną lokalizację i dwukrotnie szybszy przesył danych od BLE. Teoretycznie więc, jeśli na przykład użytkownik zgubi klucze w domu, to technologia UWB pozwoli mu dojść do tego, czy spadły pod telewizor, czy w zagłębienie kanapy.

Konferencja Apple Spring Loaded – gdzie oglądać?

Konferencja Apple rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego. Będziemy ją dla was relacjonować i opisywać najnowsze produkty oraz usługi Apple'a. Zapraszamy do wspólnego komentowania i czytania live bloga z konferencji. Transmisja z konferencji dostępna jest na YouTubie. Live bloga znajdziecie poniżej (jeżeli się nie wyświetla, odświeżcie stronę).