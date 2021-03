Apple niedawno przekazał do testów piątą betę macOS-a 11.3. Entuzjaści od razu zaczęli grzebać w kodzie systemu w poszukiwaniu ukrytych nowości. Szybko odnaleźli odniesienia do dwóch nowych komputerów iMac.

Według niepotwierdzonych informacji Apple pracuje nad nowymi wersjami iMaców, które wykorzystywałyby układy Apple Silicon zamiast procesorów Intela. Plotki te uwiarygadnia piąta beta systemu macOS 11.3, w której – o czym informuje 9to5Mac – znajdują się odniesienia do dwóch nowych komputerów.

Oznaczone są w systemie jako iMac21,1 oraz iMac21,2 – nie są to oznaczenia związane z żadnym z dotychczasowych iMaców. Cyfry w nazwach nie odnoszą się też do przekątnej ekranu. To oznaczenia niewprowadzonych jeszcze na rynek iMaców, modeli J456 i J457, które ponoć jako pierwsze wykorzystają chip z rodziny Apple M. Jeden z komputerów ma być 21,5-calowy, drugi zaś 27-calowy.

Apple iMac z Apple Silicon w macOS. Desktop Apple’a ma mieć nieco inny wygląd.

Jego wzornictwo ma przypominać to stosowane w wyświetlaczu Pro Display XDR. Niestety nie ma dalszych wiarygodnych informacji na temat nowych iMaców. Biorąc jednak pod uwagę osiągi procesora Apple M1 desktopy amerykańskiego producenta mogą okazać się szczególnie użyteczne wśród twórców treści multimedialnych.

M1 bowiem szczególnie dobrze radzi sobie z wydajną obróbką wideo w wysokiej rozdzielczości – co stanowi duże wyzwanie dla konkurencji spod znaku Intela, AMD i Qualcomma.