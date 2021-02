Samsung Galaxy S21 Ultra - odpowiadam na wasze pytania

Pełna recenzja Samsunga Galaxy S21 Ultra pojawi się na Spider’s Web już niebawem, a dziś odpowiem na pytania, które od was otrzymałem.

Nie pamiętam sytuacji, kiedy podczas testów smartfona odzywało się do mnie aż tak dużo osób zainteresowanych nowym urządzeniem. Praktycznie nie ma dnia, by ktoś nie pytał mnie o Samsunga Galaxy S21 Ultra. Pojawiały się pytania mailowe, w prywatnych wiadomościach na Twitterze i Facebooku, a jeden z czytelników chciał wręcz porozmawiać telefonicznie. Postanowiłem, że zbiorę najważniejsze pytania i odpowiem na nie w formie tekstu.

Samsung Galaxy S21 Ultra - czy widać poprawę w aparacie względem S20 Ultra?

O aparacie Samsunga Galaxy S21 Ultra pisałem już w osobnym tekście. W krótkich słowach, jest to rewelacyjny aparat, w którym właściwie nie ma słabych stron. Każdy z obiektywów jest bardzo użyteczny, a nawet na peryskopowym teleobiektywie z krotnością x10 (ogniskowa 240 mm!) zdjęcia mają świetną jakość.

Czy jednak Samsung Galaxy S21 Ultra jest lepszy od ubiegłorocznego S20 Ultra? Niestety nie miałem okazji bezpośrednio porównać tych smartfonów, ale testowałem je oba i pokusiłem się o porównanie zdjęć zrobionych w podobnych warunkach.

Jeżeli robisz zdjęcia głównie w ciągu dnia i do tego korzystasz głównie z głównego obiektywu, w praktyce możesz nie zauważyć różnicy pomiędzy dwoma modelami Ultra. Uważam jednak, że nie po to wybiera się model Ultra, by nie korzystać z jego możliwości. A im dalej w las, tym większą widać przewagę nowego smartfona.

Samsung Galaxy S21 Ultra ma przede wszystkim nieporównywalnie bardziej użyteczny zoom. Mamy tu aż dwa teleobiektywy, dzięki czemu krotności x3 i x10 są realizowane w pełni optycznie, dzięki czemu mają świetną jakość. Obecność obiektywu x10 znacznie poprawia też jakość zdjęć na powiększeniach x20 i x30. Wszystko powyżej tych wartości jest raczej nieużywalne.

Duża matryca i jasny obiektyw w zauważalnym stopniu rozmywają tło. Żaden tryb portretowy nie poradziłby sobie z tak precyzyjnym wycięciem jasnych sopli na tle jasnego nieba. Dlatego optyczne rozmycie tła nadal jest bardziej niezawodne.

Jednocześnie aparatu Galaxy S21 Ultra trzeba się po prostu nauczyć. Nie działa on najlepiej na powiększeniach pośrednich pomiędzy x3 a x10, bo w tym zakresie powiększenie jest realizowane cyfrowo. Przeskok na optyczną krotność x10 oznacza ogromną poprawę jakości niż np. przy powiększeniu x9. Dlatego nie jestem fanem cyfrowych powiększeń. Korzystając ze smartfonów (jakichkolwiek) preferują bazować na natywnych ogniskowych obiektywów. W takim wypadku Galaxy S21 Ultra jest nie tylko lepszy od poprzednika, ale również od właściwie każdego smartfona na rynku.

Dodatkową zaletą Galaxy S21 Ultra jest lepsza praca nocą. Kiedy wracam do zdjęć z S20 Ultra, widzę znacznie niższą jakość. Ubiegłoroczny smartfon potrafił wyczarować świetne zdjęcie w trybie nocnym, ale bez uruchamiania tego trybu nocą było dość przeciętnie. Na tym polu widać dużą poprawę. Galaxy S21 Ultra daje bez trybu nocnego ładniejsze fotografie, a po włączeniu tego opcjonalnego trybu jakość rośnie dużo bardziej. A pamiętajmy, że nie zawsze można użyć trybu nocnego, bo nie sprawdzi się on chociażby przy zdjęciach ludzi czy zwierząt.

Dodatkową zaletą Galaxy S21 Ultra jest znacznie lepszy autofocus, do tego działąjący na każdym obiektywie. Laserowy czujnik znany już z Note’a 20 Ultra bardzo dobrze spełnia swoje zadanie. Niestety ubiegłoroczny S20 Ultra miewał problemy z szybkim ustawieniem ostrości.

Samsung Galaxy S21 Ultra - ile wytrzymuje na jednym ładowaniu?

Wychodzę z założenia, że jeśli korzystać ze smartfona Ultra, to bez żadnych kompromisów. Dlatego poszedłem na całość. W testowym modelu S21 Ultra mam włączoną maksymalną rozdzielczość 1440p, adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz, a do tego mam przez całą dobę włączony ekran Always On.

W takim scenariuszu akumulator smartfona wystarcza na jakieś 4 - 4,5 godz. pracy przy włączonym ekranie. Jest to więc średni wynik. Jeśli bardzo dużo używasz smartfona, akumulator może nie wystarczyć ci na cały dzień. Jeśli jednak jesteś typowym użytkownikiem, wieczorem będziesz miał jeszcze dobre 30-40 proc. poziomu naładowania. Trzeba jednak pamiętać, że czas pracy można znacząco wydłużyć przechodząc na niższą rozdzielczość i ustawiając harmonogram dla Always On Display.

Jak wypada nowy procesor Exynos 2100? Czy nie ma problemów z przegrzewaniem?

Nie ma! Absolutnie nie ma. Poprzednik miał na tym polu spore problemy. Już podczas konfiguracji smartfona czuć było, że temperatury są trochę za wysokie. W nowym S21 Ultra smartfon nie grzeje się ani przy konfiguracji, ani przy długim korzystaniu z aparatu, ani nawet w wymagających grach 3D, takich jak np. Genshin Impact w maksymalnych ustawieniach graficznych. Samsung odrobił pracę domową.





Smartfon jest bardzo szybki i nie uświadczyłem problemów z lagowaniem interfejsu. A jeśli chodzi o wyniki benchmarków, rezultaty z Geekbencha zamieszczam powyżej.

Czy naprawdę nie ma ładowarki w pudełku?

Naprawdę. W zestawie jest tylko smartfon, kabelek USB-C - USB-C, szpilka do tacki SIM i skrócona instrukcja. Właśnie taki zestaw otrzymamy kupując Galaxy S21 Ultra w Polsce. Póki co sytuacja na wszystkich rynkach wygląda tak samo.

Jakie głośniki ma Samsung Galaxy S21 Ultra?

Odpowiedź krótka: stereo. Odpowiedź dłuższa: bardzo dobre głośniki stereo. Jako że smartfon jest duży, są one mocno od siebie oddalone, co potęguje efekt. Grają głośno i czysto, a dodatkowo równo. Dolny głośniczek nie przeważa odczuwalnie nad górnym. Fani wideo i muzyki będą jednak rozczarowani brakiem wyjścia słuchawkowego. Szkoda, że go zabrakło w sprzęcie kosztującym tak dużo.

Jak wypada wsparcie rysika w Galaxy S21 Ultra?

Niestety nie wiem. Smartfon testuję bez żadnych akcesoriów.

Czy coś zaskoczyło mnie negatywnie w Samsungu Galaxy S21 Ultra?

W czasie używania Galaxy S21 Ultra pojawił się jeden problem. Jest nim niepoprawnie działająca nawigacja podczas korzystania z Android Auto. Pozycja jest wykrywana dobrze, ale mapa notorycznie uznaje, że jadę w przeciwnym kierunku niż w rzeczywistości, przez co trasa jest wyznaczana w zły sposób. Nawigacja po prostu wariuje, a mapa cały czas się obraca.

Identyczny problem miałem podczas testów Galaxy Z Fold 2. Z uwagi na pandemię nie miałem okazji sprawdzenia działania Android Auto w innym aucie, więc nie do końca wiem, czy to wina Samsungów, czy może jakichś dziwnych interferencji smartfonów ze schowkiem w moim aucie. Niemniej jednak nigdy nie miałem podobnego problemu ze smartfonami innych firm.

Samsung Galaxy S21 Ultra, S21 Plus, a może lepiej S20 FE?

To pytanie padło kilkukrotnie, ale uważam, że nie ma większego sensu porównywać modelu Ultra do tańszych smartfonów. To inna półka, inne możliwości i inny ogólny poziom smartfona. Modele Ultra to sprzęty, które nie mają żadnych kompleksów, to smartfony o możliwościach niedostępnych w innych modelach.

Modele S21 i S20FE są świetne, ale w innym segmencie. Model S20FE jest jednym z najbardziej opłacalnych Samsungów z wysokiej półki. Tego samego nie można powiedzieć o smartfonie Ultra, który w kategorii stosunku ceny do jakości wypada po prostu znacznie gorzej.



Samsunga Galaxy S21 testuje w naszej redakcji Łukasz Kotkowski i prawdopodobnie w jego teście znajdziecie odniesienie tego modelu do Galaxy S20 FE. Pełna recenzja Samsunga Galaxy S21 Ultra pojawi się na Spider’s Web za kilka dni.



