Na konsolach Xbox Series X i S zainstalujemy aplikacje VOD. Do sieci trafiła lista programów

Microsoft odrobił pracę domową i swojej nowej konsoli nie reklamuje już jako centrum multimedialnego. Mimo to na Xbox Series X i S będzie się dało zainstalować liczne aplikacje VOD. Wiemy już, jakie.

Już za nieco ponad tydzień sprzęty z rodziny Xbox Series zaczną trafiać do pierwszych nabywców. Gracze na własnej skórze przekonają się, jak to jest grać w przyszłości na chłodnej, cichej, szybkiej i wygodnej konsoli z usprawnionym padem. Co istotne, oprócz nowych i ulepszonych gier oraz tych odpalonych w trybie wstecznej kompatybilności można na niej uruchomić apki.

Microsoft zdaje sobie przy tym sprawę, że próba robienia z konsoli Xbox One centrum multimedialnego spaliła na panewce i nie spodobała się graczom i się opcją instalacji aplikacji specjalnie nie chwali. Na szczęście lista programów pozwalających na oglądanie treści z serwisów streamingowych trafiła już do sieci i mogliśmy się z nią zapoznać.

Fakt, że na konsolach Xbox Series X i Xbox Series S można będzie zainstalować Netfliksa, specjalnie nie dziwi — program dostępny jest w zasadzie na każdą dostępną na rynku platformę — ale cieszy wsparcie Dolby Vision i Dolby Atmos. Do tego na liście są m.in. YouTube, Prime Video oraz niedostępne u nas Disney+.

Małą niespodzianką jest z kolei zapowiedź Apple TV+ nie tylko na PS5, gdzie pozostałe aplikacje oczywiście także będą, ale również na konsolową odmianę Windows 10, bo Microsoft i Apple są uwikłani w spór dotyczący obecności usługi xCloud na systemach firmy z Cupertino. Dobrze, że tu firmy nie rzucają sobie kłód pod nogi.

Wielką niewiadomą pozostaje jednak europejskie HBO. Do tej pory to nasze HBO GO, rozwijane równolegle do amerykańskiego HBO GO i HBO Now, które przemianowano na HBO Max, nie trafiło na konsole z rodziny Xbox One i nie ma wcale pewności, iż stosowny program pojawi się na konsolach Microsoftu nowej generacji.