Nowy pilot Sony zdradza, jakie aplikacje multimedialne będą dostępne na PlayStation 5

Wiadomo już, w jakie dodatkowe guziki zostanie wyposażony pilot dedykowany konsoli PS5. Oznacza to, że wiemy również i to, jakie aplikacje będą preinstalowane na nowym sprzęcie Sony.

Konsole nowej generacji mają przed nami coraz mniej tajemnic, ale Sony nadal nie zdradziło wyglądu oraz wszystkich funkcji swojego oprogramowania. Pewien pogląd na to, czego się spodziewać po systemie operacyjnym PlayStation 5, daje nam akcesorium japońskiego producenta, czyli PS5 Media Remote.

Pilot do PS5? A po co to komu?

Sony wygrało pierwszą bitwę w ramach obecnej generacji konsol do gier, bo pozycjonowało PlayStation 4 jako… tylko i aż konsolę do gier. Microsoft w tym samym czasie ze swojego Xboksa One zrobił droższe o 100 dol. centrum multimedialne i wciskał klientom na siłę akcesorium do obsługi swojego sprzętu za pośrednictwem głosu i gestów w postaci Kinecta. Graczom się to nie spodobało.

To, że Sony skupiło się w przekazach marketingowych na grach, wcale jednak nie oznacza, że PS4 nie może teraz służyć jako maszynka do oglądania filmów i słuchania muzyki — sprzęt sprawdza się w tej roli świetnie, chociaż tym razem producent nie zdecydował się na stworzenie dedykowanego pilota, tak jak zrobił to w erze PS3. Teraz firma do tego pomysłu powróciła.

Przyciski na PS5 Media Remote pozwolą uruchomić na PlayStation 5 jednym kliknięciem jedną z czterech aplikacji firm trzecich.

Nowy pilot, którym będzie można obsługiwać aplikacje na nadchodzącej konsoli Sony, oprócz klasycznych przycisków takich jak Play, Pauza, Menu, Cofnij itp. będzie miał cztery guziki dedykowane preinstalowanym aplikacjom multimedialnym, czyli trzem serwisom wideo na żądanie oraz jednej usłudze muzycznej. Właśnie poznaliśmy ich listę i znajdują się na niej:

Dzięki temu wiemy, że w nowym systemie Sony będą preinstalowane aż trzy z tych kilku największych serwisów wideo na żądanie. Nie oznacza to oczywiście, że pozostałych aplikacji zabraknie — jest prawdopodobne, iż z poziomu PlayStation 5 obejrzymy też seriale z usług takich jak Amazon Prime Video, HBO i Apple TV+, ale ich twórcy nie zostali po prostu oficjalnymi partnerami Sony.

Wygląda też na to, że dotychczasowe partnerstwo z usługą Spotify jako głównym dostawcą muzyki na sprzętach do grania od japońskiej firmy będzie najprawdopodobniej kontynuowane w ramach nowej generacji. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że zaraz obok przycisku dającego dostęp do tej aplikacji znalazła się ikonka YouTube’a, który zawiera w sobie usługę YouTube Music.