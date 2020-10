Sony opublikowało listę wszystkich aplikacji firm trzecich, które będą dostępne na PlayStation 5 w dniu premiery tej konsoli. Nie ma powodów do narzekania.

Chociaż konsoli do gier nie kupuje się z myślą o aplikacjach czy filmach (Microsoft popełnił błąd myśląc inaczej), oferta programów startowych na PlayStation 5 będzie odpowiednio bogata. Z poziomu nowej konsoli uruchomimy czołowe platformy VoD oraz program strumieniujące muzykę.

Aplikacje działające na PlayStation 5 w dniu premiery to:

Netflix - czołowa aplikacja VoD w filmami i serialami. Dostępna w Polsce.

- czołowa aplikacja VoD w filmami i serialami. Dostępna w Polsce. Apple TV - sklep z filmami i serialami oraz platforma VoD z autorskimi produkcjami i kanałami premium. Dostępna w Polsce.

- sklep z filmami i serialami oraz platforma VoD z autorskimi produkcjami i kanałami premium. Dostępna w Polsce. Disney+ - platforma VoD z treściami grupy Disney, Pixar, Marvel, Star Wars czy National Geographic. Na ten moment niedostępna oficjalnie w Polsce.

- platforma VoD z treściami grupy Disney, Pixar, Marvel, Star Wars czy National Geographic. Na ten moment niedostępna oficjalnie w Polsce. Twitch - czołowa platforma do streamingu gier, rozbudowywana o kolejne funkcje społecznościowe. Dostępna w Polsce.

- czołowa platforma do streamingu gier, rozbudowywana o kolejne funkcje społecznościowe. Dostępna w Polsce. Spotify - jedna z najważniejszych aplikacji do strumieniowania muzyki. Wzorem programu na PS4, Spotify dla PS5 będzie pozwalać na słuchanie muzyki w tle, podczas grania lub przeglądania interfejsu konsoli. Dostępna w Polsce.

Warto dodać, że aplikacja Apple TV pojawi się także na starszych konsolach z rodziny PlayStation 4.

Wszystkie aplikacje multimedialne dostaną osobną strefę w menu konsoli. Programy tego typu będą grupowane w sekcji Media, stanowiąc oddzielny zbiór, odizolowany od kolekcji gier wideo zgromadzonych w sekcji Games. Dzięki temu łatwy dostęp do Netfliksa czy Apple TV na PS5 będą mieli wszyscy domownicy. Nawet ci, którzy nie są graczami. Wystarczy zmiana zakładki.

Z myślą o programach multimedialnych dostępnych na PlayStation 5 Sony przygotowało nową wersję pilota multimedialnego. Ten będzie dostępny w polskich sklepach w cenie 139 zł. Dzięki PS5 Media Remote błyskawicznie przejdziemy do jednego z programów VoD, korzystając z przycisków skrótu do poszczególnych aplikacji. Za pośrednictwem pilota w locie zmienimy także poziom głośności, przewiniemy materiał czy wybierzemy następny odcinek.

Wiemy również, jakie aplikacje pojawią się na PS5 w przyszłości.

Jakiś czas po premierze urządzenia, PlayStation 5 wzbogaci się o kolejne aplikacje multimedialne. Wśród programów potwierdzonych przez samo Sony znajduje się Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu oraz Peacock. Cieszy zwłaszcza pierwsza pozycja. The Boys od Amazonu jest rewelacyjne i w dużej mierze pokrywa się z zainteresowaniami graczy. Do tego Amazon przygotowuje serial w uniwersum Władcy Pierścieni, który ma być największym telewizyjnym widowiskiem w historii świata.

Wielkim nieobecnym pozostaje za to HBO GO. Amerykanie mają w swojej kolekcji zbyt wiele świetnych autorskich produkcji, aby o nich zapomnieć. Kompania Braci, Gra o Tron czy Czarnobyl to tylko część wspaniałej kolekcji HBO. Dlatego liczę, że również ten podmiot pojawi się w zakładce Media na PS5.