Oto polskie ceny PlayStation 5! Można już zamawiać nowe konsole

PlayStation 5 miało być odczuwalnie droższe od poprzedniej konsoli Sony, głównie za sprawą niezwykle kosztownego dysku SSD i droższego w produkcji kontrolera. Na szczęście cena wcale nie jest zaporowa, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na model bez napędu optycznego.

Od samego początku było w zasadzie pewne, że PlayStation 5 będzie droższe niż PlayStation 4. Architekci Sony postawili bowiem na rewolucyjnie szybki dysk SSD (szybszy niż u konkurencji), a także kontroler wykorzystujący zaawansowany język haptyczny. Pytanie nie brzmiało czy PlayStation 5 będzie droższe od PlayStation 4, ale o ile droższe będzie w dniu premiery. W końcu mamy na to odpowiedź.

PlayStation 5 w Polsce kosztuje odpowiednio 1849 i 2299 zł.

Za 1849 zł kupimy PlayStation 5 Digital Edition. To tańsza edycja konsoli, pozbawiona napędu optycznego. Co za tym idzie, PS5 DE nie obsłuży gier wideo zapisanych na fizycznych płytach. Tytuły będzie można nabywać wyłącznie za pośrednictwem sieci (lub ewentualnie kodów - zdrapek), powiększając cyfrową bibliotekę przypisaną do konta. Warto mieć na to na uwadze, posiadając sporą kolekcję płyt dla PS4. Takich gier nie uruchomimy w trybie wstecznej kompatybilności.

PlayStation 5 z napędem Blu-ray Ultra HD kosztuje z kolei 2299 zł. Różnica między droższym i tańszym modelem wynosi więc 450 zł. W obu przypadkach wewnątrz pudełka znajdziemy konsolę, kontroler DualSense, kabel zasilający, kabel USB oraz podstawkę dla konsoli. Platformy są objęte 24-miesięczną gwarancją.

Znamy ponadto polskie ceny akcesoriów dla PS5.

Za dodatkowy kontroler haptyczny DualSense będziemy musieli zapłacić aż 319 zł. Całkiem korzystnie wypada za to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Pulse 3D, w cenie 449 zł. HD Camera kosztuje 269 zł, z kolei cena pilota Media Remote została ustalona na poziomie 139 zł. Tyle samo zapłacimy za stację ładującą dwa kontrolery DualSense, będącą dla mnie zakupem obowiązkowym.

W moim przypadku muszę się liczyć z wydatkiem na poziomie 2800 zł. Mniej więcej tyle wydam na konsolę z napędem optycznym, dodatkowy kontroler oraz stację ładującą. Suma nie uwzględnia jednak największego wydatku, jaki czeka znaczną część posiadaczy PS5. Mowa o pojemniejszym dysku SSD. Ten domyślny oferuje 825 GB pojemności, co przy dzisiejszych rozmiarach gier wideo jest wartością znacząco zbyt niską.

No właśnie, gry wideo… Tutaj mam złą wiadomość.

Część gier dla PlayStation 5 będzie odczuwalnie droższa względem gier dla PlayStation 4. Sony próbuje wdrożyć nową stawkę cenową dla swoich wysokobudżetowych tytułów na wyłączność. Zamiast 60 euro, zapłacimy za nie 80 euro. Co w przeliczeniu na złotówki oznacza znaczny, widoczny i odczuwalny wzrost cen.

Wyższe ceny niektórych gier na PS5 zostały już uwzględnione w ofercie sieci MediaMarkt. Przykładowo, Call of Duty Black Ops Cold War w podstawowej edycji kosztuje aż 359 zł. NBA 2K 21 zostało z kolei wycenione na 289 zł. Wiemy, że 80 euro będą kosztować takie produkcje jak Demon’s Souls czy Destruction All-Stars. Można się zatem spodziewać, iż w Polsce pudełka z tymi grami zostaną wycenione na 359 zł. Ałć!

Polska premiera PlayStation 5 będzie miała miejsce 19 listopada 2020 r. Sklepy działające na terenie naszego kraju umożliwiają już składanie zamówień przedpremierowych.



