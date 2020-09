Jedna z najważniejszych informacji roku ze świata gier w końcu ujrzała światło dzienne. Znamy ceny obu wersji PlayStation 5. Konsola jest dużo tańsza niż przewidywano, stanowiąc bardzo mocną konkurencję dla Xboxa Series.

500 euro (ok. 2250 zł) i 400 euro (ok. 1800 zł). To właśnie tyle przyjdzie nam zapłacić już od jutra za PlayStation 5. Pierwsza cena dotyczy konsoli zawierającej napęd Blu-ray UHD, tańsza wersja jest go pozbawiona. To istotna informacja, bowiem poza brakiem możliwości oglądania filmów z płyt i słuchania Audio CD, tańsza wersja PS5 nie pozwoli na wymienianie się grami i kupowanie używanych gier – można kupować i korzystać tylko z tych dostępnych w ramach PlayStation Store.

To odmienna strategia od tej obranej przez Microsoft. Konkurent życzy sobie 1350 zł za Xboxa Series S i 2250 zł za Xboxa Series X. Tańsza wersja Xboxa jest więc tańsza od najtańszej wersji PS5 – ale poza pozbyciem się napędu Blu-ray Microsoft zdecydował się też na umieszczenie w Series S tańszego układu graficznego, co wpłynie na rozdzielczość gier na tej konkretnej konsoli. Tymczasem tańsza wersja PlayStation 5 nie ma takich ograniczeń.

PlayStation 5 – oficjalne ceny. Co dostaniemy w zamian?

W pudełku, oprócz samej konsoli, znajdzie się jeden bezprzewodowy kontroler, podstawka, przewód HDMI, przewód zasilający, przewód USB, instrukcję obsługi i preinstalowaną grę Astro’s Playroom. Dodatkowo w dniu premiery mają być dostępne do kupienia gry Spider-Man: Miles Morales, Destruction All-Stars, Demon's Souls Remake i Sackboy Adventures. Dodatkowo, PS5 ma być zgodne z niemal wszystkimi wydanymi grami na PlayStation 4.

PlayStation 5 – przedsprzedaż

Przedsprzedaż zostanie uruchomiona już 19 listopada. W ramach przedsprzedaży można zamówić tylko jedną konsolę. Niewykluczone, że ma to związek z rzekomą niską podażą konsoli (czemu Sony już zaprzeczył), wynikającą podobno z trudności przy produkcji głównego procesora konsoli. To kto zamawia i którą wersję?