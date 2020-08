Sony powoli wykłada kolejne karty przed premierą PlayStation 5. Tym razem na stronie producenta pojawiły się akcesoria do PS5 w widoku 360 stopni. Możesz już dokładnie sprawdzić, jak wygląda tył DualSense.

Poznaliśmy już wygląd konsoli PlayStation 5, nowego kontrolera DualSense, jak i akcesoriów kompatybilnych z nową konsolą, ale dotychczas widzieliśmy te sprzęty tylko na kilku oficjalnych zdjęciach prasowych.

Przez długi czas internet zastanawiał się, jak wygląda tył kontrolera DualSense i jak dokładnie wypada krzywizna paneli konsoli PS5. Na to drugie pytanie nadal nie znamy odpowiedzi, ale pad przestał już kryć tajemnice.

DualSense w pełnej krasie na stronie Sony.

Kontroler DualSense w widoku 360 stopni jest już dostępny w wysokiej rozdzielczości na stronie Sony. Niżej znajdziecie go również w osadzonym tweecie.

Jak widać, tył nie skrywa wielu niespodzianek. Jest prosty i zawiera jedynie logotypy oraz dwa otwory. Animacja w 360 stopniach pokazuje jednak, jak bardzo urósł nowy kontroler. Bryła jest zdecydowanie bardziej masywna i wygląda na to, że będzie dużo lepiej leżeć w większych dłoniach. Kształt upodobnił się do kontrolerów Microsoftu, co jest dobrą wiadomością, bo pady od Xboksa są powszechnie chwalone za wysoki poziom wygody.

A jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda spód pada, możecie zobaczyć go na zdjęciu. Widzimy tu gniazdo minijack 3,5 mm do podłączenia słuchawek a także zestaw pinów do akcesoriów. Ten port służy też do ładowania kontrolera w oficjalnej stacji dokującej.

Na górnej ściance widzimy z kolei port USB-C do ładowania kontrolera przewodem. W końcu! Kontrolery do PlayStation 4 w wielu domach są ostatnimi urządzeniami ładowanymi portami micro USB.

Możemy też zobaczyć słuchawki, pilota oraz kamerę do PS5.

Słuchawki PULSE 3D Wireless Headset, pilot Media Remote jak i kamera HD Camera również są dostępne w widoku 360 stopni na stronie Sony. Szczególnie ciekawie wyglądają dwa ostatnie, które mocno nawiązują stylistyką do PlayStation 5. Cały czas nie jestem przekonany, czy tak futurystyczne wzornictwo, do tego z dominującą bielą, sprawdzi się w salonie. Sam wolę mniej inwazyjne dodatki, a zarówno PS5 jak i cała gama akcesoriów jest bardzo krzykliwa i przykuwająca wzrok. Pozostaje mieć nadzieję, że konsola i akcesoria pojawią się również w bardziej stonowanym, czarnym kolorze.