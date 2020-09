Przedsprzedaż ruszy 25 września. Microsoft potwierdził ceny Xboxów Series S oraz Series X

21 interakcji

Microsoft wczoraj potwierdził, że wprowadzi na rynek dwie konsole: tańszego Xboxa Series S i droższego Xboxa Series X. Podał też cenę pierwszego z nich. Dziś mówi już o cenie drugiego – i o przedsprzedaży obu.

Na skutek wycieku informacji Microsoft nie miał wyboru: potwierdził istnienie Xboxa Series S i jego cenę. Wczorajszy wyciek zawierał też cenę droższej konsoli – Xboxa Series X – którą Microsoft potwierdził przed chwilą. Ceny prezentują się następująco:

Xbox Series S to 1350 zł (ok. 120 zł miesięcznie w ramach Xbox All Access)

Xbox Series X to 2250 zł (ok. 160 zł miesięcznie w ramach Xbox All Access)

Wartości około wynikają z szacunków. Oficjalna cena konsoli Xbox Series X to 500 dol. Do polskiej doszliśmy przez starą metodę, która niemal zawsze się sprawdza: zamieniliśmy dolary na euro i przeliczyliśmy na złotówki po bieżącym kursie.

Program Xbox All Access to program abonamentowy. Na razie dostępny wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, ale jego dostępność ma być rozszerzona wraz z Xbox Series na inne kraje, w tym na Polskę. Program zapewnia w swoich ramach (24 raty) możliwość wykorzystywania konsoli oraz abonamentu Xbox Game Pass.

Xbox Series X – oficjalna cena i data premiery

Xbox Series X i Xbox Series S pojawią się w sklepach 10 listopada. Uruchomiona też zostanie przedsprzedaż: dnia 25 września, a więc jeszcze w tym roku. W sprzedaży pozostanie również konsola Xbox One S, której cena prawdopodobnie zostanie obniżona – na dziś zapłacimy za nią ok 1200 zł (100 zł w ramach Xbox All Access).

W tym tekście próbujemy doradzić którą z nowych konsol najlepiej wybrać. Tu z kolei znajdziecie wszystkie gry, jakie będą dostępne w dniu premiery konsol Xbox Series. Obie konsole uruchomią też wszystkie gry z Xboxa One, większość z Xboxa 360 oraz wybrane z pierwszego Xboxa.