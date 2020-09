Xbox Series S kontra Xbox Series X kontra Xbox One X – co kupić?

2 interakcji

Wiemy już na tyle dużo na temat konsol Xbox nowej generacji, że możemy zacząć powoli rozważać którą konsolę warto kupić. Xbox Series S czy dopłacić do Xboxa Series X? A może oszukać system, i kupić konsolę Xbox One X?

No to już mniej więcej wiemy jak będzie wyglądała nowa generacja konsol do gier – przynajmniej ze strony Microsoftu. W sprzedaży pojawią się konsole Xbox Series, dostępne w dwóch wersjach. Tańsza to Xbox Series S, droższa to Xbox Series X.

Oprócz tego w sprzedaży pozostaną konsole Xbox One S oraz Xbox One X – choć tylko pierwsza z nich będzie nadal produkowana. Którego Xboxa nowej generacji wybrać? A może lepiej kupić tego najlepszego, ale z poprzedniej generacji? Porównajmy.

Obie konsole z linii Xbox Series obsłużą wszystkie dostępne dla Xbox Series gry, a także wszystkie gry które działają na konsolach Xbox One (w tym te działające w ramach wstecznej kompatybilności z Xboxa 360 i Xboxa pierwszej generacji). W tym artykule znajduje się lista gier, które na premierę konsol Xbox Series doczekają się dedykowanych im wersji.

Gry zakupione na generację Xbox One zadziałają na generacji Xbox Series bez dopłat. Możliwe będą jednak płatne uaktualnienia, które wprowadzą do starych gier nową oprawę techniczną. Microsoft odradza deweloperom takie podejście – ale go nie zabrania.

Stare gry na konsolach Xbox Series mają być automatycznie ulepszane w kwestii jakości filtrowania tekstur, rozdzielczości czy efektu HDR – choć Microsoft zastrzega, że niektóre stare silniki gier uniemożliwią działanie tych automatycznych ulepszeń i nie zawsze będą dostępne.

Wszystkie konsole będą też obsługiwać programy lojalnościowe Xbox Live Gold, Xbox Game Pass oraz EA Play – w ramach których przyznawane są abonentom gry bez dalszych po rzeczonym abonamencie opłat.

Xbox Series S pozbawiony będzie napędu optycznego. To oznacza, że nie będzie można na niego kupować gier z drugiej ręki.

Xbox One X kontra Xbox Series S kontra Xbox Series X – możliwości techniczne. Grafika i dźwięk

Xbox Series S i Xbox Series X dzielić będą swój procesor i pamięć. Te mają być o bardzo zbliżonej – jeśli nie identycznej – wydajności, dzięki czemu obie będą mogły uruchamiać te same gry bez konieczności ich okrajania z pewnych elementów rozgrywki. Różnice jednak się pojawią.

Konsole Series S i Series X różnić się będą w dwóch aspektach technicznych. Pierwszym jest pojemność ich pamięci. Series X wyposażony zostanie w terabajtową pamięć, zaś Series S w 512-gigabajtową. Jeszcze nie wiemy jaka jej część będzie zarezerwowana na system operacyjny.

Obie konsole pozwolą na rozszerzenie tej pamięci, jest jednak pewien haczyk: tradycyjne dyski USB pozwolą na przechowywanie wszystkich gier, jednak tylko na uruchamianie tych ze starszych konsol. Uruchamianie nowych gier możliwe będzie albo z wbudowanej pamięci, albo z dedykowanej konsoli karty pamięci, której ceny jeszcze nie znamy.

Drugą z różnic będzie układ graficzny. W obu konsolach znajdziemy sprzętowe wsparcie dla śledzenia promieni oraz renderowania sceny dźwiękowej. Tańsza ma jednak renderować mniejszą liczbę pikseli od tej droższej. Typowa gra na Xbox Series S ma działać w rozdzielczości 1440p przy 60 kl./s, zaś na Xbox Series X w rozdzielczości 2160p przy tej samej płynności. Wartości te są przy tym dość orientacyjne.

Jak się ma do tego Xbox One X? Wszak konsola ta bardzo często osiąga wartość 2160p w grach wideo. Czy to oznacza, że wyposażony w napęd optyczny i coraz tańszy Xbox One X jest sprytną alternatywą dla Xboxa Series S oferującego tylko 1440p? Niestety, nie.

Porównywanie surowej mocy obliczeniowej procesora graficznego to częsty błąd przy porównywaniu możliwości technicznych konsol do gier. Xbox One X faktycznie jest w stanie dostarczyć więcej pikseli na klatkę animacji obrazu – jednak przy niższej płynności i szczegółowości obrazu, a jego względnie powolne CPU i pamięć wręcz uniemożliwiają stosowanie nowoczesnych mechanizmów rozgrywki w grach wideo.

Xbox Series ma być zgodny ze wszystkimi akcesoriami dla Xboxa One.

Xbox One X konta Xbox Series S kontra Xbox Series X – cena

Niestety, na razie znamy tylko amerykańskie ceny nowych konsol. Orientacyjnie możemy jednak założyć, że Xbox Series X kosztować będzie 1,4 tys. zł, Xbox Series X 2,3 tys. zł – i zostawmy szeroki margines błędu około 400 zł, bo nie wiemy dokładnie jak dolary po cłach i podatkach zostaną przeliczone na złotówki. Choć ów błąd nie powinien być aż tak duży, jak bezpiecznie zakładamy.

Microsoft dodatkowo zapowiedział poszerzenie niedostępnego na razie w Polsce programu Xbox All Access na wiele innych krajów. Pełnej listy tych krajów jeszcze nie znamy, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, to Xbox Series S dostępny będzie w cenie 120 zł miesięcznie przez 24 miesiące, zaś Xbox Series X w cenie 160 zł przez 24 miesiące. Xbox All Access zawiera już w sobie usługę Xbox Game Pass.

Xbox One X na dziś kosztuje 1,5 tys. zł.

Co kupić?

Zakup Xboxa One X, wbrew pozorom, nie wydaje się mieć sensu. Obietnica wyższej rozdzielczości w grach jest niestety iluzoryczna – bowiem reszta podzespołów konsoli nie wystarczy, by poradzić sobie z nowymi grami, również z ich oprawą graficzną. Już lepiej kupić Xboxa One S – przynajmniej zaoszczędzimy jeszcze więcej pieniędzy.

Decydując się na Xboxa Series S musimy mieć na uwadze fakt, że nie będziemy mogli kupować używanych gier na tę konsolę. Będziemy skazani na sklep Microsoft Store, usługi lojalnościowe i ewentualne czasowe promocje i rabaty. Należy też mieć na uwadze, że 512 GB (z czego kilkadziesiąt pewno ubędzie z uwagi na system operacyjny) to dość niewiele, skoro typowa gra to jakieś 80 GB danych.

Mając powyższe na uwadze reszta w zasadzie zależy już od każdego z nas z osobna. Ograniczenia Xboxa Series S już znamy. Czy warto z nich zrezygnować i dopłacić oferującego lepszą grafikę i napęd optyczny i większą pamięć Xboxa Series X? Nikt tego nie wie lepiej od was. Ja z pewnością dopłacę: wszak to sprzęt na wiele lat grania, wolałbym oszczędzać dłużej i od razu mieć dostęp do gier w najwyższej możliwej jakości. Nie dla każdego grafika jest jednak aż tak ważna – a Series S, trzeba przyznać, jest wyjątkowo atrakcyjnie wyceniony.



