W Astro’s Playroom zagra każdy. Sony preinstaluje tę darmową grę na każdym PlayStation 5

Podczas prezentacji kontrolera DualSense pokazano Astro’s Playroom - grę, która będzie preinstalowana na każdym PlayStation 5 i w którą zagra za darmo każdy posiadacz tej konsoli.

To nie pierwszy raz, kiedy Sony oferuje prostą grę wideo uczącą podstaw obsługi konsoli i kontrolera. Playroom dla PlayStation 4 zapoznawał graczy z możliwościami panelu dotykowego oraz kamery PlayStation. Astro’s Playroom dla PlayStation 5 demonstruje z kolei wszystkie dodatkowe możliwości kontrolera DualSense.

Astro’s Playroom ma być grą zręcznościową na przynajmniej kilka godzin.









Tytuł będzie oferował kilka zróżnicowanych światów, prosty system walki oraz wiele elementów platformowych. Hitu na miarę odświeżonego Crasha Bandicoota raczej nie ma się co spodziewać. Z drugiej strony, jeśli przy Astro’s Playroom pracowali ci sami specjaliści co przy Astro Bocie dla PSVR, możemy liczyć na rozgrywkę w naprawdę wysokiej jakości.

Astro’s Playroom wykorzysta dodatkowe funkcje kontrolera DualSense. Będziemy więc dmuchać do mikrofonu, korzystać z panelu dotykowego, bawić się adaptacyjnymi triggerami i tak dalej. Gra będzie jak zbiór wskazówek dla innych deweloperów, sugerujących ponadstandardowe wykorzystanie możliwości nowego kontrolera.

Akcja Astro’s Playroom dzieje się we wnętrzu konsoli?









Można odnieść takie wrażenie, obserwując bazę wypadową robocików Astro do rozmaitych krain. Otoczenie zostało wypełnione konsolowymi podzespołami i komponentami. Do tego gra silnie nawiązuje do historii i marki PlayStation. Podczas krótkiego pokazu zobaczyliśmy, jak gracz zdobywa nagrodę będącą trójwymiarowym modelem PlayStation 3.

Astro’s Playroom to tytuł obecny na premierę PlayStation 5, preinstalowany na każdej kupionej konsoli. Aby w niego zagrać, nie będzie nawet potrzebne połączenie z Internetem. Wszystkie niezbędne pliki znajdą się na dysku.