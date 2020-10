Pozdrawiamy z przyszłości. My już gramy na działającym Xbox Series X

453 interakcji

Najpotężniejsza konsola nowej generacji w końcu w naszych rękach. Xbox Series X to kawał potężnego sprzętu, jak zapewnia nas Microsoft. A my w końcu będziemy mogli to sprawdzić.

Dzwonek do drzwi. Kurier. Spodziewałem się go, wręcz wypatrywałem przez okno od paru dni. Wszystko już gotowe: studio Spider’s Web TV do realizacji materiałów, mój high-endowy telewizor i kino domowe również. Jak na pewno się domyślacie, od razu bierzemy się do pracy. Już niedługo na łamach Spider’s Web i Spider’s Web TV pojawią się liczne materiały, sprawdzające wszystkie cechy nowej konsoli. Sprzęt, gry, oprogramowanie, kontroler, dodatkowa karta pamięci – prześwietlimy, co tylko się da.

Microsoft wypożyczając mi sprzęt do testów, zastrzegł tylko, że nie jest to egzemplarz przeznaczony do sprzedaży. Konsola pracuje pod kontrolą oprogramowania w wersji beta, dlatego też na razie będziemy publikować przeróżne ciekawe spostrzeżenia – jednak właściwą recenzję przygotujemy dopiero po uzyskaniu właściwej konsoli lub aktualizacji oprogramowania wersji testowej do produkcyjnej.

Xbox Series X to bestia w świecie konsol do gier. Będzie co testować.

Układ główny konsoli to układ zaprojektowany wspólnie przez Microsoft i AMD i wyprodukowany przez TSMC w 7-nanometrowym procesie technologicznym. Układ zajmuje powierzchnię 360 mm2. Mieści w sobie zmodyfikowane na potrzeby konsoli rdzenie CPU Zen 2 oraz układ graficzny RDNA 2 o mocy obliczeniowej 12,155 TFLOPS.

CPU składa się z ośmiu dwuwątkowych rdzeni podzielonych na dwie czterordzeniowe jednostki. Jeden z rdzeni jest niedostępny dla gier i zarezerwowany całkowicie na działanie systemu operacyjnego konsoli. Microsoft szacuje ich wydajność na czterokrotnie wyższą od rdzeni CPU w konsoli Xbox One X. Ich maksymalne taktowanie to 3,8 GHz z wyłączoną wielowątkowością rdzeni i 3,6 GHz z włączoną. Są to stałe wartości, które nie będą modyfikowane w zależności od obciążenia konsoli. Microsoft spodziewa się, że tryb ośmiordzeniowy z wyższym taktowaniem będzie popularniejszy wśród twórców gier od 16-wątkowego z niższym.

Procesor ma do dyspozycji 76 MB pamięci SRAM, jednak jest ona współdzielona z rdzeniami graficznymi. Układ zawiera też wiele niestandardowych optymalizacji związanych z obsługą pamięci i wirtualizacji, jednak tych nie docenią nabywcy konsoli, a użytkownicy usługi xCloud, która również w przyszłości będzie bazować na tych procesorach. W procesorze znajdziemy też sprzętowy kodek wideo, również zaprojektowany z myślą o xCloud.

Na GPU konsoli składa się 3328 shaderów przypisanych do 52 CU (Compute Units). Wszystkie taktowane są stale, niezależnie od obciążenia, z częstotliwością 1725 MHz. Układ zbudowany jest według architektury AMD RDNA 2. Od samego początku projektowany był z myślą o zapewnieniu 12 TFLOPS mocy obliczeniowej, by poradzić sobie ze szczegółowymi graficznie grami w rozdzielczości 4K przy 60 lub 120 klatkach na sekundę. Warto mieć na uwadze, że bezpośrednie porównywanie surowej mocy obliczeniowej w TFLOPS między generacjami konsol jest miarą wysoce nieprecyzyjną. Nowsza architektura układu scalonego oraz usprawnienia w oprogramowaniu układowym sprawiają, że rzeczywiste możliwości graficzne układu są jeszcze wyższe.

GPU nowego Xboxa jest zgodne z DXR 1.1 API do śledzenia promieni świetlnych i jest w stanie śledzić do 380 mld interakcji świetlnych na sekundę. Poza API twórcy gier będą mieli też bezpośredni dostęp programowy do modułów akcelerujących przetwarzanie śledzenia promieni. Ma to zapewnić twórcom silników graficznych miejsce na innowacje i jeszcze efektywniejsze wykorzystanie sprzętu do bardzo obciążających obliczeń związanych z tą technika generowania obrazu.

Architektura pamięci konsoli Xbox Series X jest dość nietypowa. Microsoft zdecydował się na dziesięć układów GDDR6 14 Gbps połączonych 320-bitową szyną danych. Jest to sześć dwugigabajtowych układów i cztery jednogigabajtowe. 10 GB pamięci pracuje z przepustowością 560 GB/s i jest to pula mająca być przeznaczana przede wszystkim do przeliczeń graficznych. 6 GB pracuje z przepustowością 336 GB/s. Programiści dostaną do dyspozycji 13,5 GB pamięci, z czego 10 GB tej graficznej i 3,5 GB standardowej. Pozostałe 2,5 GB zarezerwowane jest na potrzeby systemu operacyjnego konsoli.

Pamięć masowa to jednostka NVMe SSD, ale zbudowana w sposób dość odmienny od tego, co znamy ze świata komputerów osobistych. Została zaprojektowana tak, by nie tracić wydajności wraz ze wzrostem temperatury wewnątrz urządzenia. Jej minimalna wydajność to 2,4 GB/s.

To, co jednak jest ciekawe, to możliwość wykorzystania pamięci masowej jako pamięć operacyjną. W pamięci masowej będzie zarezerwowanych 100 GB miejsca, które gra może wykorzystać jako rozszerzenie pamięci operacyjnej. Równie ciekawy jest wbudowany w pamięć układ scalony, akcelerujący przeliczenia związane z dekompresją danych (format Zlib) odciążając od tego CPU. Zdecydowano się też pożegnać API do obsługi pamięci, mające już ponad 30 lat. Nowe software’owe API zmniejsza zapotrzebowanie na moc obliczeniową do obsługi takiego przepływu danych. Stara wersja wymagałaby zarezerwowania dwóch rdzeni Zen 2, by poradzić sobie z obsługą przepływu danych. Nowa wersja wymaga 10 proc. jednego rdzenia. Microsoft twierdzi, że tradycyjny PC do obsługi pamięci Xboxa Series X z pełną szybkością musiałby operować na 13 rdzeniach Zen 2: siedem na grę, jeden na Windowsa i pięć na obsługę pamięci masowej.

Xbox Series X będzie sprzedawany z terabajtową pamięcią. Będzie można ją rozszerzać za pomocą dedykowanych konsoli bardzo szybkich kart pamięci, ale też za sprawą złącza USB-A 3.2 również za pomocą zwykłych zewnętrznych dysków. Niestety, te ostatnie będziemy mogli wykorzystać tylko dla gier z Xboxa One, Xboxa 360 i pierwszego Xboxa. W konsoli znajdziemy też napęd Blu-ray UHD.

Xbox Series X – cena. gry i dostępność

Zamówienia na Xbox Series X można składać pod tym adresem. Konsola pojawi się w sklepach i u pierwszych klientów już 10 listopada w cenie 2249 zł. Dodatkowo, w ramach programu All Access konsolę można kupić na raty zero procent: za 148 zł miesięcznie (przez dwa lata) otrzymamy konsolę i usługę Xbox Game Pass Ultimate (dostęp do setek gier bez dalszych opłat, Xbox Live Gold dla usług online i strumieniowanie gier z chmury) na czas trwania umowy. Pod tym adresem umieściłem listę gier, jakie mają być dostępne na premierę konsol.

A na deser - niezastąpiony redaktor Dawid Kosiński i jego pierwsze wrażenia uwiecznione na wideo: