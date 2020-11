MacBook Air z układem M1 pokonał wszystkie dotychczasowe komputery Apple'a

Apple podczas konferencji dość enigmatycznie wypowiedział się na temat wydajności chipu M1, ale do sieci trafiają jednak już pierwsze benchmarki. Wyniki, jakie osiąga nowy MacBook Air (2020) względem 16-calowego MacBooka Pro, robią wrażenie.

Od wtorku entuzjaści nowych technologii zachodzą w głowę, jak szybkie będą najnowsze komputery Apple’a z procesorami ARM, czyli MacBook Air 13” (2020), MacBook Pro 13” (2020) i Mac mini (2020). Sercem każdego z nich jest w końcu ten sam procesor Apple M1, którego nie mieliśmy okazji sprawdzić w praktyce.

Podczas prezentacji Apple wspominał o cenach i wydajności, ale tylko w odniesieniu do „typowych pecetów” i „ostatnich układów Intela”. Firma nie wskazuje, o których sprzętach i procesorach mowa. Na nasze testy przyjdzie zaś jeszcze czas (Mac mini dotrze do mnie 26 listopada), ale do sieci trafiły pierwsze benchmarki.

Jak szybki jest Apple M1?

Jak podaje serwis MacRumors, pierwsze wyniki syntetycznych testów nowego komputera Apple’a można już znaleźć w bazie Geekbench. Zmierzono w nim wydajność jednordzeniową i wielordzeniową komputera oznaczonego MacBookAir10,1 z 8-rdzeniowym procesorem taktowanym zegarem 3,2 GHz i 8 GB RAM-u.

Pomiar został dokonany 11 listopada 2020 r. za pomocą Geekbench 5.3.0 Tryout dla macOS AArch64, a na testowanym komputerze zainstalowany był system macOS 11.0.1 (Build 20B29). Pozwolił on na osiągnięcie 1687 punktów przy pomiarze operacji na jednym rdzeniu i 7433 punktów przy obliczeniach wielordzeniowych.

MacBook Air (2020) jest szybszy niż najnowsze iPhone’y i iPady.

Apple M1 bazuje na procesorach mobilnych, ale nie musi aż tak bardzo agresywnie oszczędzać energii, jak one. iPhone Pro z układem Apple A14 osiąga wyniki 1584 przy operacjach jednordzeniowych i 3898 przy wielu rodzeniach, a iPad Air z tym samym procesorem zdobywa odpowiednio 1585 i 4647 punktów.

To, że desktopowy chip jest szybszy niż mobilne układy Apple’a wydane do tej pory, nie jest jednak zaskoczeniem — firma postanowiła nie tyle, co wrzucić procesory z telefonów i tabletów do komputera, co opracować zupełnie nowe jednostki. Porównanie do innych komputerów robi wrażenie.

Nowy najtańszy laptop Apple’a pokonał nawet zeszłorocznego 16-calowego MacBooka Pro.

W przypadku obliczeń jednordzeniowych Apple M1 w komputerze MacBook Air (2020) pokonał ze sporym zapasem… wszystkie dotychczasowe komputery Apple’a. Za nim znalazł się nawet 27-calowy iMac (2020) z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9-10910 taktowanym zegarem 3,6 GHz.

Komputery z procesorem Intela pokonują nowego MacBooka Air (2020) dopiero podczas pomiaru wydajności wielu rdzeni, ale dotyczy to sprzętów stacjonarnych. W segmencie laptopów na tle układu Apple M1 blado wypada nawet 16-calowy MacBook Pro (2019) z 8-rdzeniowym układem Intel Core i0-9880H (2,3 GHz).

Oczywiście trzeba przy tym pamiętać, że procesor w komputerze to nie wszystko.

Od procesorów liczą się rownież układy graficzne, a tutaj nie mamy jeszcze informacji o wydajności zintegrowanego GPU w Apple M1 względem dedykowanych kart graficznych. Z drugiej strony nie można pomijać rdzeni odpowiedzialnych za Neural Engine, które mogą mieć niebagatelny wpływ na specjalistyczne oprogramowanie.

Do tego dochodzi kwestia pamięci, gdyż Apple M1 wykorzystuje maksymalnie 16 GB pamięci RAM współdzielonej pomiędzy CPU i GPU. Czy to okaże się wystarczające? Trudno powiedzieć, ale należy pamiętać, iż tablety firmy z Cupertino mają jej o ponad połowę mniej, a i tak radzą sobie z np. obróbką wideo 4K.