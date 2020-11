Mac mini (2020) to pierwszy stacjonarny komputer Apple’a z procesorem ARM

Do oferty Apple’a dołączył właśnie pierwszy komputer stacjonarny z procesorem ARM. Wiemy już, co dokładnie zaoferuje nam Mac mini (2020) z chipem M1.

Okazało się, że nowe MacBooki Air (2020) i Pro (2020) nie będą jedynymi komputerami Apple’a wyposażonymi w procesor typu ARM. Do oferty firmy z Cupertino dołączył właśnie świeżutki Mac mini (2020), co… nie jest żadnym zaskoczeniem. Wiedzieliśmy od kilku miesięcy, że devkit wysyłany do programistów był oparty właśnie o tę maszynę, do której wsadzono wtedy procesor z iPada Pro. Teraz przyszła kolej na prezentację

Mac mini wygląda niemal identycznie jak jego poprzednik z procesorem Intela, ale Apple porzucił obudowę w kolorze Space Grey i powrócił do używanego kilka lat temu koloru srebrnego. Nadal to jednak malutka kostka, w której upchnięto wszystkie niezbędne do pracy podzespoły.

Sercem komputera jest 5-nanometrowy i 8-rdzeniowy chip M1, który będzie wspierał standardy Thunderbolt oraz USB 4. To ten sam układ, który pojawi się w nowych MacBookach. Apple obiecuje przy tym, że będzie on 3-krotnie wydajniejszy niż procesor Intela w poprzedniku, a grafika na być sześciokrotnie wydajniejsza i potrafi napędzić monitor 6K, czyli Apple Pro Display XDR.

Oprócz tego firma pochwaliła się, że jej Mac mini (2020) będzie 5-krotnie szybszy niż „najczęściej sprzedające się pecety”. Niestety, jak to u Apple’a, nie otrzymaliśmy żadnych konkretów dotyczących wydajności oraz specyfikacji, więc na dokładne dane oraz benchmarki musimy jeszcze trochę poczekać.

W jakie porty będzie wyposażony Mac mini (2020)?

Podczas prezentacji Apple zdradził, że jego nowy komputer stacjonarny oprócz dwupinowego złącza ładowania zasilania dostanie porty Ethernet, HDMI 2.0, 2x USB-A, minijack oraz 2x Thunderbolt / USB 4. To mały krok wstecz, gdyż obecny Mac mini ma aż cztery porty USB-C… ale przynajmniej Mac mini (2020) nie został tak wykastrowany jak drzewiej MacBooki.

Ile kosztuje Mac mini z ARM?

Nowy komputer Apple’a został wyceniony w podstawowej wersji na 699 dol. (polskiej ceny jeszcze nie znamy). Zamówienia będzie można składać już dziś (przynajmniej w Stanach Zjednoczonych), a dostawy ruszą w przyszłym tygodniu. Mam przy tym ogromną nadzieję, że dystrybucja nie ominie Polski, bo jako posiadacz Maka mini z 2018 r. naprawdę ostrzę sobie zęby na nowy model…

Mac mini (2020) dostępny jest globalnie. Komputer został wyceniony w podstawowej wersji na 699 dol., co przekłada się na 3699 zł w naszym kraju. Komputery można już zamawiać bezpośrednio od Apple’a, a dostawy ruszą w przeciągu 4-6 dni roboczych.