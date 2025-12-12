YouTube Premium naprawiony. Nie musisz anulować subskrypcji

Ładowanie...

YouTube Premium to jeden z tych abonamentów, do których opłacenia zbierałem się latami. Wszystko przez bardzo agresywną politykę Google’a, który zalewał użytkowników powiadomieniami o tym, iż mogą aktywować dodatkowe funkcje, w tym blokowania reklam, co było bardziej upierdliwe niż… same reklamy. W końcu jednak przestałem na złość korporacji odmrażać sobie uszy.

No i YouTube Premium wyłożył się w samolocie. I to dwa razy.

Nie wykupiłem abonamentu YouTube Premium w celu blokowania reklam, tylko po to, by oglądać klipy poza oknem aplikacji YouTube w trybie picture in picture oraz aby pobierać je do oglądania w trybie offline. Problem w tym, że już po pierwszej podróży samolotem utraciłem pobrane materiały i musiałem pobierać je ponownie na miejscu. A to bynajmniej nie koniec problemów z apką Google’a.

Jakiś łebski manager ze Stanów Zjednoczonych uznał najwyraźniej, iż ludzie znający więcej niż jeden język to nieistotna mniejszość, dlatego wcisnął nam na siłę dubbing AI. Póki takowy jest opcjonalny, to pół biedy, ale okazało się, że stał się on domyślną ścieżką językową, a w materiałach pobranych do trybu offline - jedyną! O czym przekonałem się dopiero na pokładzie samolotu.

Dubbing automatyczny w aplikacji YouTube to przydatna funkcja, póki sami decydujemy, że chcemy z niej korzystać

Jakby tego było mało, tego dubbingu AI, od którego więdną uszy, z początku nie dało się łatwo pozbyć! Jedynym sposobem na to, by pobierać filmy z oryginalną ścieżką językową, była zmiana języka aplikacji YouTube i to za każdym razem przed pobraniem filmu. Potem trzeba było to cofnąć - bo jeśli zmieniliśmy go na stałe na np. angielski, to apka zaczęła tłumaczyć polskie filmy. No absurd.

Na szczęście da się już pozbyć dubbingu AI z YouTube’a bez takich cyrków.

Dzisiaj po odpaleniu filmu z YouTube’a znowu dostałem po uszach tym nieprzyjemnym głosem robota, bo tak się co jakiś czas zdarza i jak zawsze postanowiłem zmienić ścieżkę językową na oryginalną. I tutaj spotkało mnie zaskoczenie: apka pozwala wreszcie dodać w profilu języki, które znamy, a w ich przypadku dubbing AI nie jest już dodawany automatycznie przy pobieraniu.

Pozostaje tylko jeden problem - odtwarzacze osadzone w aplikacjach takich jak np. Patronite nadal automatycznie włączają dubbing AI w angielskich klipach, ale przynajmniej da się to wyłączyć dwoma tapnięciami w ekran. W przypadku pobranych klipów po tym jak już taki samolot uniósł się w powietrze zostawaliśmy z tym automatycznym tłumaczeniem na polski jak Himilsbach z angielskim.

Zostaję z YouTube Premium w 2026 r., ale pytanie na jak długo.

Możliwość wybrania preferowanego jezyka sprawiła, że z decyzji o anulowaniu YouTube Premium się wycofałem. Pobieranie materiałów offline oraz oglądanie ich po zminimalizowaniu apki to funkcje, z których korzystam codziennie. Abonament będę opłacał - ale oczywiście przy założeniu, że będzie tam w ogóle co oglądać.

YouTube pełen jest AI-slopu, czyli treści niskiej jakości treści generowanych przez sztuczną inteligencję, a to nie koniec problemów jakie generuje SI. Google zaprzągł ostatnio ją do moderacji, ale ta teraz usuwa jak leci nie spam, tylko kasuje kanały, które w niczym nie zawiniły. Ech…

Piotr Grabiec 12.12.2025 16:15

