YouTube będzie tłumaczył wszystko jak leci. Były napisy, wchodzi dubbing
Jeszcze wczoraj śledziliśmy napisy, dziś możemy słuchać dubbingu. Automatyczny dubbing na YouTube to jeden z kilku elementów, poprzez które platforma chce spersonalizować oglądanie filmów.
Od paru miesięcy na YouTube można natrafić na filmiki, które zostały nagrane przez zagranicznych twórców, a mimo to posiadają polski dubbing. To zjawisko to nic innego jak efekt testów funkcji automatycznego podkładania głosów, którą platforma właśnie wprowadza na szeroką skalę.
YouTube wprowadza automatyczny dubbing. Koniec z barierami językowymi
YouTube właśnie ogłosił, że w najbliższych tygodniach miliony twórców na całym świecie zyskają dostęp do narzędzia pozwalającego na dodawanie wielojęzycznych ścieżek audio. Dzięki temu widzowie z Brazylii, Indii, Korei czy Polski będą mogli obejrzeć materiały ulubionych youtuberów z USA czy Wielkiej Brytanii w swoim języku - i to niemal natychmiast po premierze.
Nowa funkcja opiera się na technologii Google Gemini, która potrafi odtworzyć ton głosu i emocje autora nagrania. Dzięki niej tłumaczenie ma nie brzmieć jak suchy tekst czytany przez jeszcze bardziej suchy, automatycznie wygenerowany głos, lecz wiernie naśladować intonacje i emocje osoby mówiącej.
YouTube testował wielojęzyczne audio od 2023 roku, początkowo z udziałem kilku popularnych twórców, w tym MrBeasta, Marka Robera czy Jamiego Olivera. Wyniki pilotażu były imponujące: w przypadku brytyjskiego szefa kuchni liczba odtworzeń jego filmów wzrosła aż trzykrotnie, a u wielu innych twórców ponad 25 proc. całkowitego czasu oglądania pochodziło z widzów posługujących się innym językiem niż oryginalny.
Dla widzów to przede wszystkim wygoda - od teraz nie będą oni musieli polegać tylko i wyłącznie na napisach, które nierzadko są również wątpliwej jakości. Z kolei dla twórców to szansa na zdobycie zupełnie nowych odbiorców i budowanie globalnej społeczności bez konieczności inwestowania w kosztowne studio dubbingowe.
YouTube podkreśla, że wraz z rozwojem tej funkcji testowane są także spersonalizowane miniatury dostosowane do języka użytkownika. W przyszłości serwis chce, aby cały interfejs materiałów wideo - od tytułu po grafikę - odpowiadał preferencjom widza.
Zdjęcie główne: Krievietka / Shutterstock