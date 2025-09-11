REKLAMA
YouTube będzie tłumaczył wszystko jak leci. Były napisy, wchodzi dubbing

Jeszcze wczoraj śledziliśmy napisy, dziś możemy słuchać dubbingu. Automatyczny dubbing na YouTube to jeden z kilku elementów, poprzez które platforma chce spersonalizować oglądanie filmów.

Malwina Kuśmierek
YouTube oficjalnie wprowadza automatyczny dubbing
Od paru miesięcy na YouTube można natrafić na filmiki, które zostały nagrane przez zagranicznych twórców, a mimo to posiadają polski dubbing. To zjawisko to nic innego jak efekt testów funkcji automatycznego podkładania głosów, którą platforma właśnie wprowadza na szeroką skalę.

YouTube wprowadza automatyczny dubbing. Koniec z barierami językowymi

YouTube właśnie ogłosił, że w najbliższych tygodniach miliony twórców na całym świecie zyskają dostęp do narzędzia pozwalającego na dodawanie wielojęzycznych ścieżek audio. Dzięki temu widzowie z Brazylii, Indii, Korei czy Polski będą mogli obejrzeć materiały ulubionych youtuberów z USA czy Wielkiej Brytanii w swoim języku - i to niemal natychmiast po premierze.

Nowa funkcja opiera się na technologii Google Gemini, która potrafi odtworzyć ton głosu i emocje autora nagrania. Dzięki niej tłumaczenie ma nie brzmieć jak suchy tekst czytany przez jeszcze bardziej suchy, automatycznie wygenerowany głos, lecz wiernie naśladować intonacje i emocje osoby mówiącej.

YouTube testował wielojęzyczne audio od 2023 roku, początkowo z udziałem kilku popularnych twórców, w tym MrBeasta, Marka Robera czy Jamiego Olivera. Wyniki pilotażu były imponujące: w przypadku brytyjskiego szefa kuchni liczba odtworzeń jego filmów wzrosła aż trzykrotnie, a u wielu innych twórców ponad 25 proc. całkowitego czasu oglądania pochodziło z widzów posługujących się innym językiem niż oryginalny.

Dla widzów to przede wszystkim wygoda - od teraz nie będą oni musieli polegać tylko i wyłącznie na napisach, które nierzadko są również wątpliwej jakości. Z kolei dla twórców to szansa na zdobycie zupełnie nowych odbiorców i budowanie globalnej społeczności bez konieczności inwestowania w kosztowne studio dubbingowe.

YouTube podkreśla, że wraz z rozwojem tej funkcji testowane są także spersonalizowane miniatury dostosowane do języka użytkownika. W przyszłości serwis chce, aby cały interfejs materiałów wideo - od tytułu po grafikę - odpowiadał preferencjom widza.

11.09.2025 10:08
