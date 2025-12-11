Logo
Chrome na telefon z wielką zmianą. Wkurzy miliony, mogło być gorzej

Google zaktualizował Chrome’a w wersji na smartfony. W przeglądarce internetowej zobaczysz czatbota sztucznej inteligencji, który może ci pomóc, albo cię denerwować.

Albert Żurek
google chrome zmiana haseł
Gigant już wcześniej zapowiedział, że zamierza zintegrować Gemini ze swoim programem do przeglądania internetu. Powoli widać tego efekty - producent właśnie zaczyna wprowadzać sztuczną inteligencję na pierwsze platformy. Jak działa Gemini w Chrome w praktyce?

Gemini trafia do Chrome’a. Widzi, co masz na ekranie

Jak wygląda integracja Gemini z Chrome? Na lewym boku pasku adresu znajdziemy ikonę Gemini. Wcześniej w tym miejscu mieliśmy Obiektyw Google z funkcją zakreśl, aby wyszukać. Przycisk aktywuje dodatkowy arkusz, na którym jest możliwość wywołania asystenta sztucznej inteligencji oraz dotychczasowego Obiektywu Google. 

Aktywacja Gemini powoduje wyświetlenie interfejsu tekstowego Zapytaj Gemini oraz dodatkowych gotowych propozycji wyświetlających się w zależności od kontekstu takich jak: 

  • podsumowania strony;
  • stworzenia wykazu najczęściej zadawanych pytań na witrynie;
  • zmodyfikowania przepisu;
  • porównania informacji i stworzenie rekomendacji;
  • sprawdzenia wiedzy na temat wyświetlanych treści.

To oczywiście tylko kilka przykładów - w praktyce może ich być znacznie więcej. To sztuczna inteligencja zarządza gotowymi propozycjami funkcji. Nic jednak nie stoi ku przeszkodzie, aby wpisywać własne polecenia według upodobań oraz potrzeb. 

fot. Twitter

Wizualnie Gemini w Chrome wygląda jak implementacja z Androida. Różni się tylko sposobem aktywacji. Rozwiązaniu brakuje też opcji wyboru modelu sztucznej inteligencji, którą znajdziemy w aplikacji Gemini na telefony oraz w internecie.

Sztuczna inteligencja w przeglądarce Google’a jest udostępniana początkowo dla użytkowników iPhone’ów. Takie podejście jednak ma sens, ponieważ użytkownicy telefonów z Androidem mogą wywołać sobie Gemini na wywołanie właściwie w dowolnej aplikacji. 

Warto jednak zaznaczyć, że opcja Gemini w najnowszej aktualizacji Chrome 143 jeszcze nie jest dostępna dla wszystkich. Według Google’a ma być upubliczniana stopniowo. Początkowo rozwiązanie zostało dedykowane głównie użytkownikom z USA, którzy mają ustawiony angielski jako język przeglądarki.

Czatbot sztucznej inteligencji od giganta wyszukiwania jednak działa także w j. polskim, więc prędzej czy później i my w kraju nad Wisłą powinniśmy dostać takie ulepszenie Chrome’a. Nie wiemy, jednak kiedy to nastąpi. Jednocześnie czekamy aż Google udostępni Gemini dla przeglądarki internetowej stworzonej z myślą o komputery osobiste.

Google Chrome 143 wprowadza też kilka innych zmian

Oprócz tego aktualizacja przeglądarki oznaczona numerem 143 ma oferować także:

  • podczas zakupów online możemy realizować płatność za pomocą danych biometrycznych zamiast kodu CVC - dotyczy to kart;
  • więcej przydatnych wskazówek wyświetlanych przez przeglądarkę na stronie nowe karty;
  • większą stabilność oraz płynniejsze działanie.

Obecnie mało która przeglądarka na iOS oferuje wbudowanego asystenta sztucznej inteligencji. W świecie Androida możemy jednak korzystać np. z Comet od Perplexity.

Więcej o przeglądarkach internetowych przeczytasz na Spider's Web:

11.12.2025 19:03
Tagi: ChromeGeminiiOSPrzeglądarki internetoweSztuczna inteligencja (AI)
