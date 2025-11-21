REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polska kupuje łodzie podwodne. Włosi zaskoczyli, dają coś ekstra

To już ostatnia prosta. Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie zapowiada wybór dostawcy nowych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP. W grze są największe europejskie potęgi zbrojeniowe.

Marcin Kusz
Okręty podwodne wracają do gry. Przełom w programie Orka
REKLAMA

Podczas konferencji prasowej wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że propozycja wybranego dostawcy okrętów podwodnych programu Orka jeszcze tego samego dnia trafi do premiera. Termin podjęcia decyzji – zapowiadany od miesięcy jako koniec listopada – ma zostać dochowany.

REKLAMA

Dla Marynarki Wojennej RP to moment przełomowy. ORP Orzeł, jedyny obecnie czynny polski okręt podwodny, od lat pełni służbę w samotności. Nowe jednostki mają nie tylko odciążyć przestarzałego Orła, ale też stać się filarem odstraszania na Bałtyku. Jak zapowiedział szef MON, okręty podwodne będą odgrywały kluczową rolę w systemie obronnym Polski. Chociaż nazwa zwycięzcy jeszcze nie padła publicznie, to już sam fakt zamknięcia etapu analitycznego jest dużym krokiem w procesie modernizacji polskiej floty.

Włosi kuszą ciekawym dodatkiem

W finale wyścigu o polski kontrakt walczą giganci z Niemiec, Francji, Szwecji, Korei Południowej i Włoch. Szczególnie głośno jest ostatnio o ofercie z Rzymu. Włosi postanowili wyjść poza schemat i uatrakcyjnić swoją propozycję, dorzucając do klasycznych okrętów coś ekstra. Oprócz klasycznych okrętów podwodnych U212 NFS produkowanych na niemieckiej licencji rząd w Rzymie zaproponował również dostawę miniaturowych jednostek typu M23 C-Series.

To niewielkie, ale bardzo elastyczne konstrukcje, zaprojektowane z myślą o działaniach specjalnych i rozpoznaniu. Zdaniem Włochów, mają one idealnie uzupełniać większe okręty, zwiększając ich możliwości operacyjne w płytkich wodach Bałtyku. Co istotne, nie chodzi o alternatywę dla dużych jednostek, lecz o dodatkowe zdolności. Włoska propozycja została już zaprezentowana polskim urzędnikom MON w trakcie wizyt studyjnych w Bergamo i La Spezii.

Berlin kontra Rzym. Kto wygra Orkę?

Program Orka to coś więcej niż tylko zakup kilku okrętów. To strategiczna decyzja o kierunku rozwoju marynarki wojennej i o tym, z kim Polska chce współpracować w zakresie przemysłu obronnego przez kolejne dekady. Stawką są miliardy złotych, transfer technologii i możliwość współpracy na poziomie rządowym.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Program Orka był restartowany, analizowany i zamrażany tyle razy, że stał się symbolem niemocy modernizacyjnej polskiej armii. Tymczasem ORP Orzeł, mimo heroicznych wysiłków załogi, stał się bardziej pływającym muzeum techniki i pomnikiem trwania, niż rzeczywistą siłą bojową. Decyzja, która właśnie zapada, to ostatni dzwonek, by uratować nie tyle sprzęt, co ludzi. Bez nowych okrętów stracilibyśmy bezpowrotnie unikalne kompetencje podwodniaków, których szkolenie trwa latami.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
21.11.2025 06:01
Tagi: Marynarka Wojennaministerstwo obrony narodowejOkrętypolska
Najnowsze
20:29
Polska już nie tania, za to bez planu. Zachód pokazuje nas palcem
Aktualizacja: 2025-11-20T20:29:02+01:00
19:28
Drogi RAM oznacza drogie telefony. Dostanie się biedniejszym
Aktualizacja: 2025-11-20T19:28:53+01:00
19:13
Uber ma nowego pracownika. Ma sześć kół i wygryzie kurierów
Aktualizacja: 2025-11-20T19:13:02+01:00
18:29
PKP zawiesza istotną usługę. Przez zagrożenie terroryzmem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:29:04+01:00
18:12
Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio
Aktualizacja: 2025-11-20T18:12:22+01:00
17:38
Tworzymy Wojskowe Schengen. Armie Europy nie będą spętane biurokracją
Aktualizacja: 2025-11-20T17:38:09+01:00
17:22
Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia
Aktualizacja: 2025-11-20T17:22:25+01:00
17:06
Nvidia naprawia Windowsa. Gry zaczęły mulić ale jest już ratunek
Aktualizacja: 2025-11-20T17:06:02+01:00
16:32
Chrome z nową, bardzo przydatną funkcją. Zrobiło się pionowo
Aktualizacja: 2025-11-20T16:32:46+01:00
16:17
InPost wydłuża czas odbioru paczek. Sprawdź swój paczkomat
Aktualizacja: 2025-11-20T16:17:44+01:00
16:03
Polska buduje czołgom niewidzialną tarczę. Ruski dron nie przeleci
Aktualizacja: 2025-11-20T16:03:04+01:00
15:49
Są już inteligentne kolczyki. Mają sposób na przekuwanie uszu
Aktualizacja: 2025-11-20T15:49:57+01:00
14:58
Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition – test. Nie trzeba logo, papaya mówi za siebie
Aktualizacja: 2025-11-20T14:58:40+01:00
13:31
W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:38+01:00
12:53
Przydatne nowości w Mapach Google. Wreszcie będziesz anonimowy
Aktualizacja: 2025-11-20T12:53:02+01:00
11:26
Czarny piątek? Idę na Geekbuying po gadżety w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-20T11:26:41+01:00
11:09
Ocean na księżycu Saturna z cegiełkami życia. Jest ważny dowód
Aktualizacja: 2025-11-20T11:09:33+01:00
10:07
Koniec irytujących ciasteczek. Unia klęka przed big techami, ale są plusy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:07:36+01:00
9:30
Są zdjęcia komety 3I/Atlas. Brutalnie rozprawiają się z domysłami
Aktualizacja: 2025-11-20T09:30:45+01:00
8:56
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-20T08:56:43+01:00
8:10
Z tym elektrycznym mopem święta mi nie straszne. Roborock F25 Ace - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-20T08:10:40+01:00
7:48
ChatGPT jak diabeł. Uczniów już skusił, teraz idzie po nauczycieli
Aktualizacja: 2025-11-20T07:48:30+01:00
7:25
Microsoft naprawił Pasek zadań w Windowsie 11. Ale to nie to, co myślisz
Aktualizacja: 2025-11-20T07:25:27+01:00
7:00
Domowe seanse zamiast kina. Podczas Black Week Polacy inwestują w rozrywkę w domu
Aktualizacja: 2025-11-20T07:00:00+01:00
6:13
Tańszy Samsung będzie miał dziwną przewagę. Wyprzedzi Galaxy S26
Aktualizacja: 2025-11-20T06:13:00+01:00
6:12
Tajne satelity przestały być tajne. Sprawa się rypła przez astronoma-amatora
Aktualizacja: 2025-11-20T06:12:00+01:00
6:03
Lotnisko w Krakowie jest feralne. Drugie mogłoby pomóc, ale jest problem
Aktualizacja: 2025-11-20T06:03:00+01:00
6:00
Wojsko uzbroi nasze Abramsy. Zyskają potężną ochronę
Aktualizacja: 2025-11-20T06:00:00+01:00
21:17
Microsoft stawia producentom twarde warunki. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-11-19T21:17:58+01:00
20:23
Chcą zabić tanie karty graficzne. To będzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-11-19T20:23:19+01:00
19:21
Najnowszy Battlefield za darmo. Nie trzeba wydawać 300 zł
Aktualizacja: 2025-11-19T19:21:41+01:00
18:54
Widzisz coś podejrzanego i zgłaszasz służbom. Takiej aplikacji jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-19T18:54:31+01:00
17:52
Niczego nie nauczyliście się w kwestii haseł. Porażka
Aktualizacja: 2025-11-19T17:52:57+01:00
17:28
Word, Excel i PowerPoint na sterydach. Robota sama się zrobi
Aktualizacja: 2025-11-19T17:28:23+01:00
16:52
Widziałem, jak pracuje robot budujący domy w Polsce. Tak wygląda przyszłość
Aktualizacja: 2025-11-19T16:52:33+01:00
16:47
YouTube jak Messenger. Chyba im się coś pomyliło
Aktualizacja: 2025-11-19T16:47:41+01:00
16:24
Składany iPhone zaskoczy. Będzie lepszy niż Androidy
Aktualizacja: 2025-11-19T16:24:50+01:00
15:57
Tłumaczą się z gigantycznej awarii internetu. Mówią, co poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-11-19T15:57:15+01:00
15:39
AI, drony i woda. Huawei szuka pomysłów na agritech
Aktualizacja: 2025-11-19T15:39:55+01:00
15:11
Snapdragon X2 pozamiatał. Używałem go i rozmawiałem z twórcami
Aktualizacja: 2025-11-19T15:11:07+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA