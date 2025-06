Xiaomi szykuje nowego Mi Banda 10. Większy ekran cię skusi

Xiaomi Mi Band 9 jest na rynku od niemalże roku. A jak wiadomo, chiński producent co roku konsekwentnie wydaje coraz to kolejne generacje opasek sportowych. Oznacza to, że premiera Mi Banda 10 powinna odbyć się już niebawem - źródło uważa, że kwestia debiutu to kwestia następnych tygodni.