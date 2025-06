Prywatnie wykorzystuję tablet Apple’a do pracy poza domem i to na nim czytam komiksy, ale do czytania e-booków służy mi czytnik Amazonu. Problem w tym, że wyjeżdżając prywatnie lub służbowo muszę albo wrzucać do plecaka oba te urządzenia, albo zostawiać Kindle’a w domu i czytać jedynie na ekranie iPada, co nie jest zbytnio komfortowe. TCL NXTPAPER 11 Plus łączy najlepsze z tych dwóch światów i potrafi z powodzeniem zastąpić dwa wyspecjalizowane sprzęty.